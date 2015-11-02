Минск, 2 ноября, 2015, 15:10 — ИА Регнум. Система налогообложения Белоруссии должна быть максимально стабильной, что не исключает необходимости её «оптимизации» и «подчистки». Об этом 2 ноября в Минске заявил Александр Лукашенко, проводя совещание «по совершенствованию отдельных вопросов налогообложения и взимания арендной платы за земельные участки», сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

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«Мы обещали людям, что по крайней мере в течение финансового года нам прикасаться к системе налогообложения нельзя, а лучше оставить в течение пяти лет все неизменным, насколько это возможно, подчистив где-то», — заявил Лукашенко.

«Конечно, если эта система, оптимизируясь, налоги уменьшает, все аплодируют, все рады, — сказал Лукашенко. — Мало кто сегодня думает о том, что налоги — это, прежде всего, государство и состояние этого государства, государственные служащие, врачи, учителя, те, кто обеспечивает оборону, безопасность».

Он отметил, что в период кризиса недопустимы радикальные изменения налогового законодательства, однако о «подчистке» думать надо. Поводом для совещания стало внесение на рассмотрение бессменного руководителя постсоветской республики проектов указов, касающихся приведения в соответствие с Налоговым кодексом, вступившим в силу с 1 января, отдельных нормативно-правовых актов. Поправки предполагают изменение арендной платы за земельные участки и некоторые административные процедуры, в частности — взимание госпошлин, патентные пошлины и консульские сборы. По итогам совещания Лукашенко в целом одобрил представленные ему документы, поручив осуществить доработку и в ближайшее время внести ему на подписание.

Как сообщало ИА REGNUM, Белоруссия переживает очередной экономический кризис, начавшийся в конце 2014 года. Власти постсоветской республики не признают своих ошибок в госуправлении, возлагая ответственность на «внешние факторы».

По данным Белстата, в январе — сентябре отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило $1,7 млрд. ВВП Белоруссии за этот же период сократился на 3,7%, ЗВР Нацбанка Белоруссии сократились до $4,6 млрд, инфляция выросла на 9,2% за этот же период. При этом сократились реальные зарплаты работников, выросли тарифы, удвоился показатель официальной (зарегистрированной в госслужбах) безработицы. Особые тревоги у экспертов вызывает состояние реального сектора белорусской экономики.