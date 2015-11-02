Париж, 2 ноября, 2015, 15:03 — ИА Регнум. Матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Лионом» (Франция) и «Зенитом» (Санкт-Петербург) будет судить немецкий арбитр Феликс Брых.

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Как сообщается на официальном сайте УЕФА, ассистировать иностранному специалисту будут лайнсмены Марк Борш, Штефан Лупп, судьи за воротами Бастиан Данкерт и Марко Фритц, резервный арбитр — Торстен Шиффнер.

Напомним, что матч «Лион» — «Зенит» состоится 4 ноября на стадионе «Жерлан» в Лионе.

Санкт-Петербургский «Зенит» после 3-х туров группового этапа Лиги чемпионов занимает в группе Н первое место, набрав 9 очков. Французский клуб идет на последнем месте, имея в активе одно очко.