Казань, 2 ноября, 2015, 14:37 — ИА Регнум. Казанский «Рубин» готов «сразится» на футбольном поле с английским «Ливерпулем» в матче группового турнира Лиги Европы. Об этом сообщил генеральный директор российской команды Ильгиз Фахриев.

rubin-kazan.ru Рубин

«У англичан новый тренер, мы смогли выстоять в Ливерпуле, — цитирует Фахриева официальный твиттер «Рубина». — Мы никого не боимся».

Генеральный директор «Рубина» добавил, что домашний матч Лиги Европы с «Ливерпулем», который состоится 5 ноября, команда точно проведет на «Казань Арене».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в первой игре между «Ливерпулем» и «Рубином» была зафиксирована боевая ничья — 1:1. Таким образом, российская команда заработала один балл, отняв у соперников два.