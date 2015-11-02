Киев, 2 ноября, 2015, 14:18 — ИА Регнум. Украина не получит безвизовый режим с ЕС, какие бы законы в парламенте ни принимались.

chudomir.net Тиранозавры

Об этом заявил на заседании согласительного совета Верховной рады Украины глава фракции «Самопомощь» Олег Березюк, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Березюк уверен, что в мире сейчас бушует «Третья мировая война», а в это время украинская власть занята междоусобными разборками.

«Разворачивается и полномасштабно идет в мире Третья мировая война… Украина является участником этой войны и жертвой этой войны. И в это время консолидация и качественное управление государством является задачей номер один. Но власть в государстве напоминает тираннозавров. Кто не знает — это самые жестокие из динозавров. Эти тираннозавры начинают пожирать друг друга, гоняются за своим хвостом, разрушая государство. Парламент и правительство качественно не работают. Раздор, паранойя, пожирание друг друга», — пожаловался Березюк.

В частности, он заявил, что силовые органы используются для внутриполитической борьбы, а ситуация с коррупцией в правоохранительных органах фактически поставила крест на перспективах получения Украиной безвизового режима.

«Мы снова дурим людей по безвизовому режиму. У нас не будет безвизового режима, какие бы мы законы ни принимали, пока у нас будет процветать коррупция», — заявил Березюк.

Вместе с тем политик выразил надежду, что коллеги по парламенту «этот сигнал услышат».

«Есть еще шанс — если мы немедленно уволим руководителя Генпрокуратуры и покажем людям, что этим органом может управлять современный человек. Второе — изменения в Конституцию, увольнение судей. Почему-то сейчас этого не делается, а начинается виляние хвостом», — сказал глава фракции «Самопомощь».

Напомним, ранее в МИД Украины фактически обвинили генерального прокурора Украины Виктора Шокина в срыве выполнения технических заданий по получению Киевом безвизового режима с ЕС. У европейцев, по данным МИД, возникли претензии к представителям генпрокурора в комиссии по избранию антикоррупционного прокурора.