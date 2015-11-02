Калуга, 2 ноября, 2015, 13:58 — ИА Регнум. Турнир по рукопашному бою, организованный ветеранскими организациями Калуги и калужским региональным отделением всероссийской общественной организации морских пехотинцев «Тайфун» состоялся накануне в Калуге.

Фото пресс-службы городской Думы Калуги

Как сообщили 2 ноября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской Думы Калуги, участников турнира приветствовали глава города Александр Иванов и депутат городского парламента Сергей Бирин.

«От имени депутатов городской Думы приветствую всех участников турнира! Развитию спорта в нашей стране придаётся всё большее значение, в нашем городе, как и по всей стране, возводятся новые спортивные объекты. В текущем году в Калуге была реализована программа по установке во дворах тренажёрных комплексов. Всего было установлено сто многофункциональных тренажёров, уже сейчас можно сказать, что они пользуются огромной популярностью среди калужской молодёжи. В следующем году мы продолжим эту работу. Дорогие друзья, городские власти приветствуют, поддерживают и высоко оценивают вашу миссию в пропаганде спорта, здорового образа жизни, воспитании молодого поколения и патриотических чувств! Ещё раз поздравляю вас и желаю успехов и новых спортивных достижений!», — сказал глава Калуги Александр Иванов.