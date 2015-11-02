Белгород, 2 ноября, 2015, 14:04 — ИА Регнум. В белгородском парке Победы 31 октября прошла четвертая выставка-раздача бездомных собак «Пойдем домой!». Как сообщили в соцсети организаторы акции, искать хозяев отправились более 40 собак из пансионата временного содержания животных, а также из частных передержек.

vk.com/poidem.domoi31 Пес Барон первым нашел дом 31 октября

Все собаки до мероприятия были осмотрены ветеринарами, привиты, социализированы и полностью адаптированы для домашней жизни. Гостям мероприятия предлагали пообщаться с животными и с их опекунами, узнать все о характере собаки, ее особенностях и привычках и при желании взять собаку в семью. Тем, кто хотел обзавестись питомцем, нужно было принести с собой паспорт. Также у кураторов были особые требования к новым владельцам собак — например, щенков не отдавали в семьи с маленькими детьми. Те, у кого нет места для животного, тоже могли помочь дворнягам — привезти подарки или записаться волонтером. На выставке продавали сувенирную продукцию, вырученные средства от которой пойдут на нужды обитателей передержки.

Свой дом во время мероприятия нашли 32 собаки. Остальные вернутся в пансионат и будут готовиться к следующим выставкам. За время проведения подобных акций — а дворняги вышли в парк уже в четвертый раз — удалось устроить судьбу 150 собак.

Организаторы выставки — ветеринар Фатима Денисова и куратор животных Ольга Ургант. Проведением подобных мероприятий активисты надеются повысить культуру заботы о домашних животных. Волонтеры помогают белгородцам решать вопросы, связанные с содержанием, воспитанием собак и безопасностью взаимоотношений человека и собаки. Для всех желающих они проводят лекции о бездомных животных, о том, как правильно воспитать свою собаку и что должен знать каждый ответственный хозяин.

«Мы готовы использовать любую возможность, чтобы донести до людей, что собаки из пансионата или временной передержки — это нормально и совсем не страшно, а дворняги — полноправные домашние любимцы», — говорится в обращении организаторов акции «Пойдем домой!».