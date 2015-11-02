Берлин, 2 ноября, 2015, 13:36 — ИА Регнум. Немецкая компания Porsche отзывает около 60 000 внедорожников Macan S и Macan Turbo по всему миру в связи с недостаточной герметичностью в системе подачи топлива, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на немецкого автопроизводителя.

quto.ru Внедорожник Porsche

По предварительным данным, обнаруженный дефект не несет прямой угрозы, однако может вызывать утечку топлива.

Компания Porsche рекомендует владельцам транспортных средств прекратить эксплуатацию авто и обратиться в ближайший сервисный центр.

Отметим, что в Германии отзыву подлежат более 3 640 автомобилей Porsche. Этот отзыв является одним из самых крупных в истории немецкой компании.

Добавим, что в 2014 г. автомобильный производитель Porsche продал во всем мире почти 190 000 транспортных средств, в текущем году компания намерена реализовать не менее 200 000 машин.