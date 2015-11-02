Москва, 2 ноября, 2015, 13:34 — ИА Регнум. Авиакатастрофа не связана с какими-либо экономическими проблемами компании или с нарушением безопасности полетов, — заявила на пресс-конференции 2 ноября представитель холдинга TH&C, в состав которого входит «Когалымавиа» Оксана Головина, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Оксана Головина

«Никакие экономические проблемы не связаны ни с авиакатастрофой, ни с безопасностью полетов авиакомпании», — подчеркнула она.

Головина также добавила, что не наблюдает массовых отказов от туров, предлагаемых компанией. «Массовой ситуации с отказами от туров нет. Сейчас трудно сказать количество. Могу сказать, что процент маленький. За первые два дня было порядка 20 отказов», — отметила она.

Ранее Головина подтвердила, что родственники погибших в катастрофе А321 получат денежные компенсации, размер которых определят позднее.