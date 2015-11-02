Москва, 2 ноября, 2015, 13:28 — ИА Регнум. Заседание Банка России, состоявшееся 30 октября, могло стать поистине знаковым, если бы Банк России решил снизить ключевую ставку на 50 б.п. и вернул ее на уровень декабря 2014 года до 10,5%, именно с этого уровня в ночь с 15 на 16 декабря 2014 года Банк России повысил ключевую ставку на 6,5% до 17%. Утром у всей страны появилась искра надежды на окончание плавного скатывания курса рубля вниз, но уже к середине дня курс рубля падал, установив исторические минимумы: 80 рублей за 1 доллар и 100 рублей за один евро. Вслед за обвалом рубля подскочила до двузначной отметки инфляция. Этот день войдет в экономическую историю России и экономические учебники под названием «черный вторник». К каким последствиям привели действия Банка России прокомментировал корреспонденту, доцент кафедры банковского дела РЭУ им.Г.В.Плеханова Лазарь Бадалов.

investing.com Банк России

Курс рубля

После повышения ключевой ставки курс рубля обвалился по отношению к доллару и евро, а также другим мировым валютам. Далее начались колебания курса рубля, причем амплитуда этих колебаний шла только на пользу валютным спекулянтам, но никак не населению, бизнесу и государству. Курс рубля находится в свободном плавании, а точнее летает от 70 рублей за доллар до 50 рублей и обратно и все это в очень коротком промежутке времени. В итоге, население нервничает и то и дело бросается в панике скупать или продавать валюту, импорто-ориентированный бизнес, а в России такого большинство, старается минимизировать свои валютные риски, поэтому завышает цены на товары и услуги, государство четко не может спланировать бюджет, так как не понятно, сколько налогов в итоге получится собрать.

За последний год российский рубль прославился на весь мир и находится впереди планеты всей, то по показателям роста, то по показателям падения, поспорить с волатильностью российского рубля может только бразильский реал. В свою очередь, Банк России дал всем участникам рынкам четкий ответ, что ждать валютных интервенций для поддержки курса рубля не стоит даже при очень сильных его колебаниях. Собственно, политика Банка России в отношении курса рубля в условиях свободного плавания как раз и ограничилась повышением ключевой ставки и введением валютного РЕПО для банков. Поэтому курс рубля больше зависит не от действий Банка России на денежном рынке, а от котировок нефти.

Инфляция

Если в отношении курса рубля можно говорить, что он крайне не стабилен, то в отношении инфляции все с точностью наоборот. Инфляция в России в 2015 году стабильно высокая. Конечно, не такая высокая, как в 90-е, но сейчас правильнее ориентироваться не на 90-е, а на страны БРИКС, партнеров и коллег России по группе. В странах БРИКС в 2015 году инфляция держится на уровне ниже 10%. Здесь нужно понимать, что против России действуют санкции, а также дополнительно на инфляцию давят российские контрсанкции, и в своей совокупности они прибавляют 3−4% к инфляции. Следовательно, можно предположить, что если бы не санкционные войны, уровень инфляции в России был примерно на том же уровне, что и в странах БРИКС. Конечно, Банк России, принимая свое решение, руководствовался общепринятой мировой экономической практикой, которая говорит, что повышение ставки снижает инфляцию в стране. Но не стоит забывать о том, что порядка 70% оборотного капитала — это кредиты, стоимость которых увеличилась в связи с повышением ставки, следовательно, издержки производителей возросли, что привело к росту цен на товары.

Итак, вернемся к тому, с чего начали — — повышению ключевой ставки до 17% с целью ограничить девальвационные и инфляционные риски. Анализ последующих событий на денежном рынке показал, что никакой острой необходимости в экстренном повышении ключевой ставки не было. Собственно без экстренного повышения ключевой ставки девальвация рубля и рост инфляции продолжались бы и в конечном итоге достигли бы тех значений, к которым пришли после повышения ставки. Безусловно, в таких условиях Банк России мог плавно повысить ставку, но никак не до 17%, ведь уже на январском заседании ставку вернули на уровень 15%, то есть экстренное повышение ставки продержалось всего 1 месяц! Столь краткосрочное повышение ставки не могло произвести никакого эффекта на экономику, к примеру, в США экстремально низкую ставку ФРС сохраняет более 5 лет и на каждом из своих заседаний заявляет, что экономика США еще не готова к повышению ставок. Получается, что американской экономике не хватило 5 лет экстренных мер на денежном рынке для выхода из кризиса, а российской экономике потребовался всего 1 месяц, кстати, половина которого пришлась выходные и праздничные дни.

Скорее всего, столь быстрым понижением ключевой ставки Банк России признал ошибочность ужесточения денежно-кредитной политики. Ведь в тех условиях, в которых оказалась российская экономика, а она оказалась, по сути, в условиях идеального шторма — падение цен на энергоносители, санкции и бегство капиталов, повышением ключевой ставки существенно положительных результатов добиться было нельзя. Вот чего точно можно было избежать, так это существенного удара по экономическому росту, национальному производству и экономической активности бизнеса и населения. Рост ВВП в 2014 году составил всего 0,6%. В условиях идеального экономического шторма в российской экономике гораздо правильнее опираться на внутренние ресурсы и стимулировать их к активному движению, чем увлекаться западными практиками по инфляционному таргетированию.

Итогом всех событий (ростом инфляции, колебаниями курса рубля, экономическим спадом) стала стагфляция. Это гораздо более страшная ситуация, чем просто экономический спад или высокая инфляция, даже по мнению западных практик, к которым так любят обращаться в России. Ведь еще ни одной экономике мира не удавалось выбраться из стагфляции менее чем за 3−5 лет.

Пока ставка не снижена, но ее значение максимально приблизилось к докризисному уровню, что на первый взгляд должно радовать, но в тоже время все чаще будет возникать вопрос — зачем было делать два шага налево, а потом два шага направо, чтобы в итоге остаться на том же месте, где и стояли? Ответ будет один, если бы ключевая ставка не была бы экстренно увеличена, все было гораздо хуже, но краткосрочность экстренных мер Банка России доказывает, что если бы было хуже, быстро снизить ставку не удалось, потому что условия, которые побудили повысить ставку до сих пор сохраняются.

«Случившийся кризис обнажил все проблемы в российской экономике и стало очевидным, что без развития национального производства ни о каких будущих перспективах роста говорить не приходится. Поэтому часто обсуждаемое импортозамещение необходимо российской экономике, так как невозможно современному государству покупать за рубежом все от ниток и иголок, до двигателей к космическим ракетам. И если импортозамещение будет правильно реализовано, то это станет для России большим шагом вперед, а не двумя назад. Скорее всего, до конца года Банк России еще снизит ключевую ставку и удешевит тем самым кредиты бизнесу, что должно помочь российской экономике в 2016 году начать выбираться из кризиса, возможно, мы сможем даже увидеть, пусть и незначительный, но экономический рост», — резюмировал эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 16 декабря 2014 года Центробанк РФ повысил ключевую ставку с 10,5% до 17% годовых. Это решение регулятор принял для того, чтобы ограничить негативные эффекты от ослабления курса национальной валюты. 30 января 2015 года регулятор понизил ставку с 17% до 15%., затем с 13 марта она снизилась с 15% до 14%. 30 апреля произошло понижение до 12,5%, а 15 июня ЦБ принял решение снизить ключевую ставку до 11,5%. 31 июля ставка понизилась еще на 0,5% и составила (11%). На заседаниях в сентябре и октября ставка также была оставлена на уровне 11%.