Москва, 2 ноября, 2015, 13:25 — ИА Регнум. Родственники пассажиров, погибших при крушении А321 получат денежную компенсацию, заявила на пресс-конференции 2 ноября представитель холдинга TH&C, в состав которого входит «Когалымавиа», Оксана Головина, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Оксана Головина

Как, в свою очередь, подчеркнула сотрудник пресс-службы компании Светлана Яковлева, пока решено не вывозить родных погибших к месту трагедии. «Пока компания на место крушения не летает», — заявила она.

«Все родственники найдены. С ними проведены беседы. В настоящий момент все родственники прибывают в Санкт-Петербург. Мы помогаем им добраться до Санкт-Петербурга», — добавила она и подчеркнула, что расходы по трансферу родных пассажиров компания взяла на себя. «Нам очень помогает МЧС Санкт-Петербурга», — заявила Яковлева.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, А321 авиакомпании «Когалымавиа» разбился 31 октября на Синайском полуострове. В настоящее время в Санкт-Петербурге продолжается процедура опознания погибших.