Москва, 2 ноября, 2015, 13:15 — ИА Регнум. Самолет был полностью исправен перед полетом, заявила на пресс-конференции 2 ноября представители авиакомпании «Когалымавиа», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Андрей Аверьянов

«Самолет разрушился от удара об землю. В воздухе он разрушиться не может. Аэробус А321 достаточно технически прочен, и это не даст самолету выйти на большие перегрузки. Так что единственной причиной может быть воздействие на самолет внешней физической силы. Сам самолет разрушиться не может», — заявил заместитель генерального директора по инженерному обеспечиванию «Когалымавиа» Андрей Аверьянов.

По словам Аверьянова, никаких повреждений самолета перед вылетом не было, — лайнер был полностью исправен. «Никаких замечаний в борт журнале перед вылетом не было. Самолет вылетал точно по расписанию», — отметил он.

Аверьянов добавил, что в 2001 году авиалайнер действительно получал повреждения хвостового оперения, после чего был проведен временный ремонт.

О полной исправности лайнера ранее заявил и заместитель генерального директора по организации летной работы «Когалымавиа» Александр Смирнов. «Самолет был в отличном техническом состоянии», — отметил он.