Москва, 2 ноября, 2015, 13:01 — ИА Регнум. Власти Москвы начали новый эксперимент в области платной парковки: на 14 улицах между Садовым кольцом и Третьим транспортным разрешат парковаться под знаками, запрещающими стоянку, в ночное время суток.

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Плату за парковку на время эксперимента отменят в период с 22:00 до 8:00 мск. Эксперимент распространяется на следующие улицы: Иерусалимскую, Качалинскую, Черногрязскую улицы, переулки Лаврский, Ковров, Большой Рогожский, Октябрьский, Угловой, 2-й Щипковский, Спасский, Самарский, Путейский, Крестьянский тупик и Карелин проезд. Парковка будет бесплатной на некоторых участках этих улиц — там установят специальные уточняющие таблички, пишет 2 ноября «Комсомольская правда».

Если эксперимент будет признан удачным, отмечают в департаменте транспорта города, зона его действия может быть расширена.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 октября в Москве в очередной раз расширили зону платной парковки: соответствующие знаки, разметка и терминалы для оплаты появились ещё на 95 улицах столицы, но не на всей протяженности, а лишь на тех участках, которые, по мнению экспертов департамента транспорта, являются проблемными. В общей сложности таких участков более 100.