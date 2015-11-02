Барнаул, 2 ноября, 2015, 13:19 — ИА Регнум. В честь 25-летия со дня создания МЧС РФ на Алтае подготовлена Книга памяти, в которой собраны уникальные материалы о зарождении и развитии пожарного дела в Барнауле и героях-спасателях. В новом издании нашлось место для описания многих значимых событий, имеющих отношение к работе МЧС России. Редактор ИА REGNUM (Алтайский край) Светлана Шаповалова пообщалось с одним из тех, кто принимал непосредственное участие в создании Книги памяти. Это заместитель председателя Совета ветеранов Главного управления МЧС России по Алтайскому краю, подполковник внутренней службы в отставке Владимир Афонин.

Успешное наступление подразделений Красной Армии в Маньчжурии

«Простых смертных» сюда не проводят, хотя в этом небольшом помещении собрано много уникальных экспонатов, связанных с историей создания пожарной охраны и МЧС на Алтае. Здесь проходят встречи ветеранов, чествование участников Великой Отечественной войны, участников боевых действий, мероприятия, посвященные знаменательным датам, и посещения молодыми сотрудниками ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю. Так что комнату эту можно назвать «душой» всех алтайских спасателей.

На стенах висят портреты 12 сотрудников, погибших на боевом посту, а в небольших шкафах размещены личные вещи ветеранов Великой Отечественной войны, работавших в противопожарных структурах.

Уходят ветераны Великой Отечественной войны. По словам Владимира Афонина, если в 2010 году их было 65 человек, то на сегодняшний день в живых осталось только 24 ветерана. Всех этих людей в МЧС знают поименно, заботятся о том, чтобы сохранить и передать молодому поколению всю собранную информацию.

Подвиг пулеметчика Григория Давыдова

В процессе работы над Книгой памяти Владимиру Афонину удалось найти значимую информацию о военных заслугах бывшего командира отделения 2-й самостоятельной военизированной пожарной части Григория Семеновича Давыдова. На Великую Отечественную войну он попал совсем молодым. В 1944-м году, во время войны с Японией, ему было 17 лет.

К 70-летию Великой Победы были рассекречены многие документы военных лет, в том числе на одном из специализированных сайтов в общем доступе появился и наградной лист Григория Семеновича. Оказывается, он представлялся к званию Героя Советского Союза, но вместо этого награжден орденом Красной Звезды.

Вот как описывает его заслуги в августе 1945 года командир 785-го стрелкового Краснознаменного полка подполковник Меркулов: «Во время прорыва сильно укрепленной полосы обороны японцев на высоте «Верблюд» в августе 1945 года пулеметчик Давыдов выдвинулся впереди наступающей роты и стремительно достиг линии траншей, прикрывающей правый горб «Верблюда», ведя сильный огонь по противнику. Японцы, заметив его пулемет, бросили группу солдат для окружения пулеметчика. Товарищ Давыдов подпустил самураев на 20−30 метров и шквальным огнем пулемета уничтожил свыше 15 солдат и офицеров противника, чем содействовал продвижению роты вперед и овладению правой частью высоты.

Справка:

«…8 августа 1945 года. Успешное наступление подразделений Красной армии в Маньчжурии было приостановлено губительным огнем японцев, занявших оборону на господствующей над местностью высоте под названием «Верблюд». Эту высоту противник заблаговременно и очень тщательно подготовил к обороне: все подходы к ней японцы заминировали, построили на ней бетонированные дзоты и доты, которые соединялись между собой подземными ходами сообщений. Заготовлены были большие запасы воды, боеприпасов и продовольствия. Словом, высота «Верблюд» представляла собой неприступную оборонительную крепость, овладеть которой было почти невозможно». (Из воспоминаний Героя Советского Союза, участника Великой Отечественной войны Эренцена Лиджиевича Бадмаева).

Второй эпизод, описанный командиром в наградном листе пулеметчика Давыдова, произошел через 3 дня после описанных выше событий: «В бою за город и железнодорожную станцию Мулин 11 августа 1945 года товарищ Давыдов, действуя в составе танкового десанта, бесстрашно выполнял свои задачи. Когда пулеметным огнем противника был выведен из строя расчет пулемета — товарищ Давыдов снял пулемет с брони танка и, маскируясь травой и кустарником, сблизился с группой японских «смертников», оборонявших южную часть города и станции, и прицельным огнем истребил до 20 солдат и офицеров».

Третий эпизод из наградного листа датирован 16 августа 1945 года: «Форсировав с передовым отрядом реку Муданьцзян, товарищ Давыдов вступил в бой с японцами в прибрежной полосе города Муданьцзян. Несмотря на упорное сопротивление противника и отчаянные контратаки — пулеметчик Давыдов с отрядом смело продвигался вперед, тесня шаг за шагом врага, чем обеспечил переправу батальона и совместным ударом овладение частью города.

«Товарищ Давыдов на протяжении боевых действий личной отвагой вдохновил бойцов на выполнение боевых задач и истребил за это время около 50 японских солдат и офицеров. Достоин присвоения звания Герой Советского Союза», — написал в августе 1945 года командир 785-го стрелкового Краснознаменного полка — подполковник Меркулов.

Об этом этом факте до 2015 года не знал никто из окружения героя. Владимир Афонин подозревает, что не знать о представлении на звание Героя Советского Союза мог и сам «товарищ Давыдов».

Слава алтайских пожарных

Кстати, Григорий Давыдов был не единственным ветераном Великой Отечественной войны, награжденным, в числе прочих наград, орденами Красного Знамени. Всего в Книгу памяти внесена информация о 165 прославленных сотрудниках пожарной охраны и гражданской обороны.

Алтайские спасатели гордятся заслугами полковника внутренней службы Александра Абрамовича Матвеева. В пожарной охране Алтайского края он проработал 30 лет. Его последняя должность — начальник отделения управления пожарной охраны.

Кавалером двух орденов Красной Звезды является Иван Васильевич Чуриков. Семнадцатилетним юношей в январе 1943 года ушел на фронт, где принимал участие в боях с фашистской Германией в составе стрелкового полка на Центральном фронте. Форсировал Днепр и освобождал Украину. Был командиром пулеметного взвода. Службу в Пожарной охране закончил в должности начальника инспекции Госпожнадзора Кытмановского района. Управления пожарной охраны УВД Алтайского края.

Личные вещи выдающихся представителей структуры МСЧ РФ заняли достойное место в комнате воинской и трудовой славы ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю, а описание их подвигов — в созданной Книге памяти.

Здесь же можно проникнуться историей развития пожарного дела на Алтае и увидеть воочию одну из самых ценных фотографий, на которой изображена одна их первых пожарных команд Барнаула: а это 1903 год! Также алтайским спасателям удалось сохранить и реставрировать пожарную каску «царских» времен. Она была передана в комнату Славы начальником пожарной охраны Ребрихинского района.

Памяти алтайских пожарных

По признанию Владимира Афонина, за все время создания ГУ МЧС РФ в Алтайском крае не произошло ни одной трагедии, связанной с гибелью спасателей на боевом посту.

Ребята, чьи фотографии смотрят на нас со стены комнаты Славы, погибли до объединения спасательных и пожарных формирований. Память о них живет в сердцах спасателей.

Ежегодно 11 октября они поминают всех павших на митинге у памятного знака, установленного на территории пожарной части № 4 Барнаула. Дело в том, что именно в этот день — 11 октября 1988 года — при тушении сложного пожара в профилактории мясокомбината погибли начальник отдельного поста первой пожарной части, капитан внутренней службы Анатолий Черепанов, командир отделения, младший сержант внутренней службы Павел Пономарев и пожарный, рядовой внутренней службы Владимир Головачев.

Но была и еще одна резонансная трагедия, о которой писали все СМИ. Произошла она 5 июля 1997 года. Тогда стихия обрушилась на Угловский район: от грозовых разрядов вспыхнули леса. Погибли 14 человек, в том числе — начальник пожарной части ГПС УВД Угловского района Александр Бутаков и водитель Сергей Шамайко. Вот как описывает произошедшее официальный сайт МЧС:

«Александр Бутаков на пожарном автомобиле выехал из райцентра на место пожара для изучения положения дел и организации тушения огня. В Тополинском лесхозе А. Бутакова ждали рабочие и добровольцы на грузовике. Все вместе выехали в приграничный с Казахстаном лесной массив, где бушевал пожар. В пути следования грузовик рабочих вышел из строя, и все пересели в пожарный автомобиль. Прибыв на место пожара в квартал № 39 и выяснив, что на этом рубеже огонь остановить невозможно, Бутаков принял решение ехать к разделительной полосе к 40-му кварталу. Только там можно было воспрепятствовать распространению огня. Ветер гнал пламя по деревьям с огромной скоростью. При сильной задымленности, а потом и высокой температуре, Бутаков мужественно и настойчиво вел людей из опасной зоны. Однако стихия оказалась стремительней. До разделительной полосы оставалось 45 метров, когда верховой пожар накрыл людей. Спастись не удалось никому. Старшему из них было 55 лет, младшему всего лишь семнадцать».

Все погибшие Указом (тогда еще) президента Российской Федерации Бориса Ельцина награждены орденом за мужество и самоотверженность, проявленные при тушении лесных пожаров.

По словам Владимира Афонина, Книга памяти увидит свет ко дню рождения МЧС России, 25-летие которого отметят в декабре 2015 года.

Справка:

27 декабря 1990 г. было принято постановление Совета министров РСФСР № 606 «Об образовании Российского корпуса спасателей на правах Государственного комитета РСФСР». Этот день считается днем образования МЧС России. В 1995 г. Указом президента Российской Федерации 27 декабря было объявлено Днем спасателя Российской Федерации.

С Владимиром Афониным мы встретились в необычном месте — комнате воинской и трудовой славы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю.