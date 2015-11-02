Самара, 2 ноября, 2015, 12:52 — ИА Регнум. В Самаре ближе к обеду, с учетом погоды, состоится красочное авиационное представление, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Соколов. На земле и над землей мы зажмем врага петлей! Плакат. 1941. СССР

Пилоты вертолетов ЦСКА ВВС выполнят фигуры высшего пилотажа: форсированный разворот, разворот на горке на 360−720 градусов, воронка на хвост (на нос), вертушка вниз.

Летчики Самарского областного аэроклуба ДОСААФ России выполнят элементы сложного и высшего пилотажа: боевые развороты, виражи с максимальным креном, проходы в перевернутом полете, выполнение мертвой петли, проведут имитацию воздушного боя.

В авиапараде примет участие легендарный самолет «ПО-2». Полеты будут осуществляться над акваторией реки Волги на минимально возможных высотах. Военнослужащие — парашютисты Центрального военного округа Министерства обороны РФ покажут возможности управляемого спуска. Концерт и авиационное представление завершатся ориентировочно к 15:00.

В 12:00 жители и гости города смогут посетить концерт лучших творческих коллективов Самарской области.

Весь день на набережной будут работать концертные, игровые и интерактивные тематические площадки. Желающие смогут посетить выставку «Многонациональный Самарский край» и сфотографироваться в национальных головных уборах и костюмах. Для детей и любителей животных будут организованы выставка ездовых собак и контактный зоопарк, где можно будет погладить детенышей пумы, рыси, енота, лис. На военной площадке научат обращаться со стрелковым оружием, а на площадке МЧС дадут примерить костюм спасателя.