Одесса, Украина, 2 ноября, 2015, 12:50 — ИА Регнум. «Выборы мэра Одессы показали основной конфликт внутри украинской структуры власти», — заявил в комментарии корреспонденту ИА REGNUM политический эксперт, шеф-редактор издания «Однако.Евразия» Семен Уралов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Одесса

Напомним, ранее глава одесской ОГА Михаил Саакашвили и его протеже кандидат в мэры Саша Боровик заявили о фальсификациях на выборах мэра Одессы. Первое место занял действующий мэр Геннадий Труханов, обогнав практически в 2 раза Боровика и набрав более 50% голосов, что означает победу в первом туре. После этого Саакашвили и Боровик требовали через суд назначить 2-й тур выборов, обещали собрать «одесский майдан», однако суд не поддержал такой иск.

«Регион отдан в управление команде рейдеров во главе с Саакашвили. Но для полного контроля за Одессой необходим полностью управляемый персонаж на посту мэра», — отмечает Уралов.

«И вот тут часть местного бизнеса консолидировалась вокруг действующего мэра Труханова, а одесситов удалось убедить в том, что эти выборы — это война между местными и гастролерами. Естественно, одесситы выбрали одессита и прокатили пластмассового кандидата Боровика», — продолжил свою мысль эксперт.

Однако, Семен Уралов полагает, что Саакашвили сейчас не остановится в борьбе за власть.

«Для него вопрос о власти в Одессе — это вопрос личного выживания. Если он не справится с рейдерским захватом Одессы и области, то его карьера международного рейдера закончится. Поэтому Саакашвили пойдет ва-банк. Может быть, удар будет нанесен не в том месте, где ждут, — например, на приднестровском направлении. Но бороться за власть в Одессе Саакашвили все равно будет. Одесская партия только начинает разыгрываться», — резюмировал эксперт.