Ереван, 2 ноября, 2015, 12:40 — ИА Регнум. В Европейском союзе уверены, что запланированные с Арменией переговоры по новому всеобъемлющему политическому и экономическому соглашению не будут сорваны из-за «третьих сил».

Петр Свитальски. Радио «Свобода»

Об этом в эфире армянской службы Радио «Свобода» заявил глава делегации ЕС в Армении, посол Петр Свитальски.

Он, в частности, сослался на заявления представителей российской стороны, в том числе заместителя министра иностранных дел РФ, сделанные через средства массовой информации, о том, что Россия не имеет ничего против развития связей между Брюсселем и Ереваном.

В октябре Евросоюз предоставил мандат своему исполнительному органу, Европейской комиссии, на начало переговоров с Арменией по новой правовой базе отношений. Данный рамочный документ призван заменить Соглашение об ассоциации, которое Ереван и Брюссель согласовали, однако так и не парафировали два года назад.

В сентябре 2013 года президент Армении Серж Саргсян неожиданно для многих заявил о решении Армении участвовать в евразийской интеграции, что, по сути, означало срыв подписания Соглашения об ассоциации.

Ереван и Брюссель позже стали рассматривать возможности ведения переговоров по менее амбициозному соглашению, которое не противоречило бы обязательствам Армении в рамках ее членства в Евразийском экономическом союзе.

«Я уверен, что эти переговоры не будут сорваны посредством негативного участия третьей стороны», — заявил Свитальски. Он подчеркнул, что для ЕС принципом является то, чтобы не привлекать третьи стороны в любые переговоры по двусторонним соглашениям.

«Я думаю, что Россия должна быть заинтересована в том, чтобы у Армении было как можно больше друзей. Европейский союз приходит в Армению в качестве друга. Мы являемся крупнейшим донором Армении, крупнейшим экспортным рынком для Армении, мы являемся крупнейшим прямым инвестором в Армении, и вполне естественно, учитывая роль ЕС в экономике Армении, что мы хотим иметь твердую договорно-правовую базу для наших отношений. Поэтому я надеюсь, что на этот раз мы избежим осложнений и неожиданных поворотов», — отметил он.

По словам дипломата, со своей стороны ЕС возвращается к переговорам с Арменией со стремлением завершить их успешно.

«И здесь в нашей позиции никаких изменений нет. Ни сейчас, ни раньше Европейский союз не пытался навязать что-либо Армении или другим партнерам. Тем не менее, урок предыдущих событий ясен, и я надеюсь, что на этот раз власти Армении знают границы своего маневра, точно знают, насколько далеко они могут продвинуться в своем взаимодействии с Европейским союзом», — заявил Свитальски.

«Я надеюсь, что все, о чем мы будем вести переговоры, будет основываться на суверенном решении Армении», — заключил европейский дипломат.