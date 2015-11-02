Грозный, 2 ноября, 2015, 12:37 — ИА Регнум.

«Попытки западных спецслужб вовлечь молодёжь России в ряды Иблисских банд принимают беспрецедентный характер», — написал сегодня глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на своей странице в Facebook.

Скриншот записи facebook.com/RKadyrov95/videos Задержанные в Москве молодые люди во время беседы с Рамзаном Кадыровым

По его словам, задача западных спецслужб не только пополнить ряды террористической организации «Исламское государство», деятельность которой запрещена на территории России и других стран, но и подготовить террористов, которые, хотя бы частично, смогли обратно проникнуть в Россию.

Кадыров заверил, что борьбе с этим явлением эффективно противостоят органы безопасности России:

«Большую работу проводим и мы, чтобы ни по каким каналам не позволить вовлечь молодёжь Чечни в эти базы спецслужб США и Европы. По моему поручению в Москве этим занимается советник Главы ЧР, Депутат Госдумы России, мой дорогой БРАТ Адам Делимханов. Благодаря принятым мерам удалось выявить в Москве квартиру, которая использовалась в качестве перевалочной базы. Есть данные, что через неё могли пройти две группы», — подчеркнул политик.

Также глава ЧР на своей странице в Facebook сообщил, что на днях удалось задержать в этой штаб-квартире около двадцати молодых людей, которых намеревались доставить на Ближний Восток. Сейчас их привезли в Чечню.

С молодыми людьми побеседовал Рамзан Кадыров, по словам главы ЧР, у этих людей нет представления о происходящем в Сирии и Ираке:

«Не знают, что каждая из группировок имеет крышу в той или иной западной стране, не понимают, что проект «ИГИЛ» в первую очередь направлен против мусульман».

Политик выразил мнение о том, что надежда на исправление мужчин и юношей, которых намеревались переправить на Ближний Восток, не потеряна. Также Кадыров отметил, что попытки завербовать в ряды «Исламского государства» молодежь «не пройдут бесследно для тех, кто этим занимается».

Ранее ИА REGNUM передавало, что глава Чеченской Республики сообщил, что в Москве благодаря действию российских спецслужб была выявлена квартира, которая использовалась в качестве штаба для вербовки чеченской молодежи.

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