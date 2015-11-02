Санкт-Петербург, 2 ноября, 2015, 12:06 — ИА Регнум. Сегодня корреспондент ИА REGNUM сообщил, что в крематорий Санкт-Петербурга из аэропорта Пулково-2 прибыл первый автомобиль с телами погибших в авиакатастрофе в Египте. Уже второй день подряд жители Северной столицы несут цветы и игрушки к аэропорту Пулково, а также на Дворцовую площадь.

instagram.com/explore/tags/пулково 1 ноября на Дворцовой площади

Пользователи публикуют записи в память о жертвах крушения. В ночь на 2 ноября вся Дворцовая площадь была заполнена людьми, которые пришли почтить память погибших. В популярном петербургском сообществе «ВКонтакте» пользователь разместил фотографии.

Также во время акции памяти организаторы принесли воздушные шары по числу погибших пассажиров, которые торжественно в процессе акции отпустили в небо. Сверху можно было видеть слово «мама», составленное из сотен стоящих людей.

«А пока петербуржцы оставляют цветы и зажигают свечи у мемориала в Пулково», — сообщают в «Московском районе» в подписи к фото.

Известно, что 1 ноября к аэропорту Пулково-2 машины скорой помощи выезжали к родственникам погибших 24 раза, помощь понадобилась 100 человекам, об этом сообщил вчера первый заместитель министра здравоохранения России Игорь Каграманян. Для родных и близких жертв катастрофы был организован специальный центр психологической помощи.

Пользователь публикует фото аэропорта, куда жители Петербурга приносят цветы в память о жертвах трагедии.

«Наш город не спит. Скорбь», — поделился другой комментатор.

«Хочу чтобы количество пассажиров вышедших в эти двери равнялось количеству улетевших! Мягких облаков погибшим, помним, скорбим… Сил родственникам и друзьям…» — пишет Дмитрий.

Пользователь Анастасия пишет:

«Жизнь — это миг. Кто знает, сколько ещё каждому отмерено. Вчера они ещё отдыхали и ждали возвращения домой, где ждут и любят, строили планы на будущее, выставляли фото с отдыха в соц. сети и никто из них не догадывался, что через несколько часов ужасная трагедия навсегда заберёт их ЗАВТРА».