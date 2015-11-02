Оттава, 2 ноября, 2015, 12:01 — ИА Регнум. Канадские СМИ пристально рассматривают нового премьер-министра страны Джастина Трюдо. Несмотря на то, что официально в должность он вступит лишь 4 ноября, многие уже оценивают его поступки и заявления как совершенные официальным лицом. Издание La Presse в связи с этим оценивает один из первых поступков Трюдо в качестве уже избранного премьера как ответственный. Речь идет о приглашении, которое Джастин Трюдо направил в адрес оппозиционных партий Канады, приглашая проигравших принять участие в официальной делегации Канады на саммите стран мира, посвященном изменениям климата.

huffingtonpost.ca Премьер-министр Канады Джастин Трюдо

Трюдо прибегает к методам, которые можно назвать эксклюзивными по сравнению с теми, что применяло правительство консерваторов, ушедшее этой осенью, пишет издание. Пригласив оппозиционеров разделить участие в делегации Канады, что отправится в Париж на конференцию по климату, Трюдо демонстрирует это самым прямым образом. Конференция пройдет в столице Франции в ноябре.

Премьер-министр уже предложил главе Партии зеленых Элизабет Мэй (Elizabeth May) сопровождать его на саммит мировых правительств, который состоится во Франции 30 ноября, с тем, чтобы представлять Канаду и ее мнение.

Также, передает издание, премьер-министр Трюдо намерен протянуть руку и шефу партии неодемократов, занявшей третье место по итогам выборов в парламент страны в этом октябре, Томасу Мулькэру (Thomas Mulcair) и главе партии консерваторов — неважно, будет это еще Стивен Харпер, уходящий с поста в отставку, или его преемник — а еще позвать в Париж представителей неправительственных организаций, изучающих вопросы окружающей среды.

Помимо всех перечисленных лиц, правительство Канады намерено привлечь к участию в саммите и премьер-министров всех провинций страны.

Это поистине «эксклюзивное» сближение премьер-министра сильно контрастирует с поведением прошлого правительства, возглавляемого Стивеном Харпером, резко ограничивавшим участие в канадской делегации членам правительства из оппозиционных партий.

В 2011 году Джастин Трюдо (Justin Trudeau), тогда еще не занимавший пост главы Либеральной партии Канады, даже назвал министра окружающей среды страны в то время, Питера Кента, «мешком дерьма», выступая в палате общин страны. Вина министра перед молодым политиком состояла в том, что тот резко раскритиковал оппозиционные партии за неучастие в климатическом саммите в ЮАР, а то время как представителей этих партий не пригласило на саммит… само правительство.

Примечательно, что на международном саммите по климатическим изменениям в Варшаве (Польше), который состоялся в 2013 году, лидер Партии зеленых Канады госпожа Мэй была зачислена… в афганскую делегацию после того, как правительство Харпера отказалось записывать Мэй в представительство Канады на мероприятии. Формальное членство в делегации Афганистана позволило Мэй как участвовать в конференции, так и присутствовать при всех переговорах.

«Я была беженкой окружающей среды», — сказала об этом в интервью сама Мэй. Она добавила, что «то, что сделал Харпер, не позволив «зеленым» страны быть зачисленными в ее делегацию, — совершенный гротеск».

Лидер «зеленых» уточнила, что новый, более человечный, подход либералов совершенно ее не удивляет. Новый премьер-министр Джастин Трюдо просто-напросто возвращается к старой традиции, в соответствии с которой Канаду на международных мероприятиях представляет не только правительство, но и все ее гражданское общество в лице членов различных партий, включая оппозиционные, и неправительственных организаций.

Саммит в Париже направлен на то, чтобы определить точные цифры относительно сокращений выпуска вредных веществ в атмосферу до 2020 года.

Во время электоральной кампании Джастин Трюдо неоднократно обозначал как свою цель на посту премьер-министра сокращение парникового эффекта. Тем не менее он всегда отказывался называть конкретные цифры сокращения, аргументируя это тем, что «цифры, которые невозможно выполнить, просто бесполезны». Трюдо предпочитал, по его словам, наладить работу с правительствами провинций Канады, чтобы в национальном масштабе бороться с изменениями климата.

Во время одной из встреч с прессой после выборов, уже зная о своей победе, Трюдо декларировал, что уже начал взаимодействовать с премьер-министрами провинций, чтобы «достичь общих позиций» по вопросам окружающей среды накануне саммита в Париже «для того, чтобы люди поняли, что годы, когда Канада утратила свой энтузиазм в вопросах климатических изменений, остались позади нас».

Под руководством правительства Харпера, отмечает La Presse, Канада, по сути, самоустранилась от исполнения Киотского протокола и, совершенно очевидно, не будет способна выполнить взятые на себя в Копенгагене обязательства значительно сократить выпуск вредных веществ в атмосферу до 2020 года.

«Юбилей референдума»

Государственное канадское радио Radio Canada посвятило один из центральных материалов уходящей недели годовщине референдума о независимости Квебека. 30 октября 1995 года жители одной из крупнейших провинций Канады, преимущественно франкоязычной, решали — жить им в независимом государстве, или нет. Тогда, отмечает радиостанция, Квебек разделился практически на две равные половины. Это видно по итогам всеобщего голосования: 50,58% захотели остаться в Канадской Федерации и 49,42% отдали свой голос за то, чтобы Квебек стал отдельным государством.

В то же время это разделение не значило равнодушия, напротив, отмечает радиостанция. Никогда до того и никогда после в Квебеке не было столь высокой явки избирателей на участки. 93,25% зарегистрированных избирателей воспользовались своим правом голоса. Это, передает Radio Canada, «практически корейская цифра» (подразумевается невероятно высокая явка избирателей во время выборов в Северной Корее, в чем многие западные обозреватели видят подтасовки и принуждение — ИА REGNUM).

Для сравнения: на парламентских выборах в Канаде в этом октябре приняли участие 68,5%. Так что референдум можно считать в чем-то успехом. Но и не стоит забывать, что для кого-то он стал неудачей. Речь идет о сторонниках независимости Квебека…

По сути, референдум 1995 года стал логичным завершением того франкоязычного ренессанса, который произошел в провинции в конце XX века. Оттава (столица Канады — прим. ИА REGNUM) дважды пыталась вернуть Квебек в русло общефедерационной политики, но оба раза терпела неудачу. В то же время сторонники независимости заключили между собой соглашения, хотя и говорили о «партнерстве, как экономическом, так и политическом, с Канадой». Это делалось для того, чтобы не отпугнуть избирателя чрезмерным радикализмом. В то же время это вызывало недовольство активных индепандистов. «Если бы они спросили меня — вы хотите отделиться от Канады… при условии, что им хватило бы честности не темнить перед квебекцами… я бы первый это признал», — возмущался Жан Кретьен (Jean Chrétien), занимавший тогда пост премьер-министра Канады.

Но, несмотря на все эти усилия, сторонники независимости потерпели неудачу, хотя были в 1995 году близки к победе, как никогда. Примечательно, что за 6 месяцев до голосования, по опросам общественного мнения, за независимый Квебек выступали всего 30%. 30 октября 1995 года эта цифра увеличилась еще на 10 с небольшим процентов. Но этого оказалось недостаточно…