Иркутск, 2 ноября, 2015, 11:49 — ИА Регнум. В Иркутской области проводится доследственная проверка по факту аварийной посадки самолета Ан-24 авиакомпании «ИрАэро», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР.

avia-mir.com Пассажирский самолет АН-24

Аварийная посадка произошла днем 29 октября 2015 года в аэропорту города Усть-Кута. Самолет Ан-24 авиакомпании «ИрАэро» выполнял рейс по маршруту Иркутск — Усть-Кут. На борту воздушного судна находились 47 человек — пять членов экипажа и 42 пассажира. Жертв и пострадавших среди них нет, воздушное судно не повреждено. По предварительным данным, причиной аварийной посадки стала техническая неисправность левого двигателя, возникшая во время полета.

По данному факту проводится доследственная проверка. В настоящее время на место происшествия выехала следственная группа. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.