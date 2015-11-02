Вильнюс, 2 ноября, 2015, 11:47 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс сегодня, 2 ноября, подписался в книге соболезнований посольства России в Вильнюсе и выразил соболезнования в связи с катастрофой российского самолета в Египте, сообщили ИА REGNUM в МИДе Литвы.

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«В Литве новость о катастрофе самолета в Египте была принята с глубоким волнением. Я выражаю искренние соболезнования семьям и близким погибших. Мы скорбим вместе с вами. Желаем силы духа», — говорится в соболезновании министра.

Ранее соболезнования в связи с катастрофой выразило высшее руководство Литвы, в том числе и президент Даля Грибаускайте. К посольству РФ в Литве в Вильнюсе жители несут цветы, детские игрушки, зажигают свечи.

Пассажирский самолет, летевший из Египта в Санкт-Петербург, разбился на Синае, в результате погибли 224 человека.