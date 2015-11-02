Лондон, 2 ноября, 2015, 11:09 — ИА Регнум. Очередной фильм о Джеймсе Бонде «007: Спектр», мировая премьера которого состоялась 26 октября, за первую неделю показа в кинотеатрах Великобритании побил рекорд проката. Об этом сообщает Deadline.

kinopoisk.ru Цитата из к/ф «007: Спектр». реж.Сем Мендес. 2015. Великобритания, США

$80,4 млн — такую сумму собрала новая картина о «бондиане» после своего выхода в прокат. Отметим, что «Спектр» побил рекорд своего предшественника: «007: Координаты «Скайфолл». Кассовый сбор этого фильма за первую неделю составил $57,08 млн.

Издание отмечает, что новая кинолента о Джеймсе Бонде собрала в прокате за пятницу, субботу и воскресенье $31,2 млн. В свое время на двести тысяч долларов меньше собрал фильм «007: Координаты «Скайфолл» (при пересчете на нынешний курс).

ИА REGNUM ранее передавало, что 26 октября в Лондоне в Королевском Альберт-холле состоялась мировая премьера киноленты о Джеймс Бонде «Спектр». На мировом первом показе картины собрались не только актеры, сыгравшие главных героев в фильме, и продюсеры и режиссеры, но и члены королевской семьи: второй в очереди наследник британского трона принц Уильям, его супруга герцогиня Кембриджская Кейт и его младший брат принц Гарри.

Напомним, режиссер фильма Сэм Мендес, который работал над картинами с Бондом. Под его руководством вышел «Скайфолл». Однако, как заявил сам Мендес, фильмы про агента «007» он больше не будет снимать.

Кроме того, кинокритики приняли новый фильм о Джеймсе Бонде с восторгом. Например, обозреватель газеты Guardian Питер Брэдшоу назвал 24-й фильм о «бондиане» «абсолютно чумовым боевиком».