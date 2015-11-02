Вашингтон, 2 ноября, 2015, 11:06 — ИА Регнум. Комета в форме черепа прошла недалеко от земной орбиты 31 октября в 20:00 мск. Комета относится к категории мёртвых, сообщает CBC News.

nasa.com Комета в форме черепа

Уточняется, что учёные установили параметры небесного тела: диаметре 400 метров, скорость движения 35 км/сек, расстояние до земли 490 км. Присвоен номер 2015 TB145. Мёртвой она является из-за того, что уже потеряла существенную часть своего ядра.

Стоит отметить, что данная комета совершила вокруг Земли много оборотов. В этот раз её появление недалеко от земной орбиты стало неожиданностью. О приближении небесного тела учёные узнали только 10 октября.

Напомним, что столкновение крупной кометы с Землёй может вызвать крупномасштабные последствия в атмосфере и магнитосфере планеты.

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