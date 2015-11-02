Чебоксары, 2 ноября, 2015, 10:56 — ИА Регнум. В Чувашии с наступлением холодов произошла авария с последующим отключением тепла в Шумерле, а в Чебоксарах лопнул асфальт, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Предположительно в обоих случаях причиной стали ремонтные работы.

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В Шумерле, где состояние жилищно-коммунального хозяйства остаётся одним из самых критичных в республике, произошло ЧП на теплотрассе. 30 октября в городе «в связи с ремонтными работами на магистральном трубопроводе по ул. Горького была прекращена подача отопления и горячего водоснабжения», сообщают республиканские власти. Без тепла остались 42 многоквартирных жилых дома и три детских сада. Ремонтные работы, по данным администрации Шумерли, были завершены к 19:00, после 21:00 тепло начало поступать в дома.

В Чебоксарах с наступлением холодов и ремонтных работ лопается асфальт. Ранее провалы были в центре города, рядом со зданиями регионального правительства — провал оперативно залатали. На этот раз асфальт лопнул на проезжей части в северо-западном районе — на пересечении Ахазова и Университетской, образовав бугор высотой 10 см. На городском форуме автовладельцы связывают это с ремонтом подземных коммуникаций, запечатлевая особенности проезда по данному участку общественного транспорта и других машин.

«Что-то часто начало все проваливаться», — замечают на форуме, иронично называя его «разломом Сан-Андреас». «Эти провалы появляются везде. Вот взять на Ленинского Комсомола — три провала после прокладки коммуникаций. И каждый провал не устранялся по полгода. А один — так до настоящего времени наносит хороший удар по подвеске. Это говорит только об одном. Администрация не выполняет своих функций даже в этих простейших вопросах», — пишет один из автолюбителей.

Напомним, что в 2014 году в Чебоксарах после ливней образовалась многометровая яма на Московском мосту.

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