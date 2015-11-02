Санкт-Петербург, 2 ноября, 2015, 10:54 — ИА Регнум. Президент Эстонии Тоомас Хендрик Илвьвес, премьер-министр и председатель правящей Реформистской партии Таави Рыйвас, министр иностранных дел Эстонии Марина Кальюранд выразили свои соболезнования народу России в связи с катастрофой российского авиалайнера в Египте, приведшей к многочисленным человеческим жертвам. Об этом сегодня, 2 ноября, сообщает таллинский корреспондент ИА REGNUM, отметив, что слова поддержки были выражены через социальные сети.

У посольства РФ в Таллине (ФОТО: Посольство РФ в Эстонии)

Так, Рыйвас сделал запись в Twitter на русском языке: «Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе. Мы скорбим вместе с вами». Президент Ильвес выразил глубокие соболезнования родным и друзьям погибших.

Свои соболезнования выразили и различные общественные организации страны, в том числе новый телеканал эстонского общественно-правового телевидения на русском языке ETV+. Большинство эстонских и русских СМИ Эстонии вышли с подробностями случившейся трагедии и поместили фото и видеорепортажи о посещении жителями Эстонии здания посольства России в Таллине с выражениями соболезнования.

Уже днем 31 октября у посольства России в Таллине и у здания генеральных консульств РФ в Таллине, Нарве (северо-восточная Эстония) и Тарту (восточная Эстония) появились первые цветы и поминальные свечи. К вечеру 31 октября поток людей к представительствам РФ в Эстонии только вырос. Описывая происходящее, посольство РФ в Таллине сообщило на странице в Facebook: «У входа — настоящее море цветов, горит множество свечей. Жители и гости Таллина оставляют письма и записки со словами сочувствия и поддержки родным и близким жертв катастрофы. Родители с детьми приносят мягкие игрушки». Сообщается, что во многих православных храмах Эстонии 1 ноября были отслужены панихиды памяти погибших в страшной катастрофе.

Российское посольство на своей странице в Facebook выразило благодарность жителям Эстонии за поддержку: «Случилось страшное человеческое горе. Мы благодарны всем, кто скорбит вместе с нами по жертвам этой трагедии».

Сегодня, 2 ноября, в посольстве России в Таллине открыта Книга соболезнований. Все желающие помянуть погибших, разделить скорбь их близких и всех россиян могут оставить в книге свои записи с 10:00 (11:00 мск) до 17:00 (18:00 мск).