Москва, 2 ноября, 2015, 10:46 — ИА Регнум. Вспышки категории «С» на Солнце зафиксированы российскими астрономами 30 октября. Учёные насчитали 14 вспышек в районе пятен 2443, сообщает Гелиогеофизическая служба ФГБУ «ИПГ».

space.com Вспышки на солнце

Уточняется, что крупнейшая вспышка «С 7,8» замечена в 23:16 мск. Продолжительность составила 36 минут. Это одна из 12 вспышек в группе пятен 2443 (N05E56). Ещё две вспышки зафиксированы в группе 2437 (S17W76): C3,1 в 16.01 мск, продолжительность15 минут, и С5,9 в 18.37 мск, продолжительность 8 минут.

Стоит отметить, что на 1 ноября не прогнозируется значительного ухудшения геомагнитной обстановки: активность Солнца будет умеренной.

Напомним, что вспышки на Солнце — процесс выделения энергии в атмосфере (фотосфере, хромосфере, короны) Солнца. Современный прогноз солнечных вспышек даётся на основе анализа магнитных полей Солнца.