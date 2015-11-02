Мадрид, 2 ноября, 2015, 10:42 — ИА Регнум. Нападающий сборной Аргентины и каталонской «Барселоны» Лионель Месси вынужден будет пропустить матч 12-го тура чемпионата Испании против мадридского «Реала». Как сообщает портал Sport. es, 28-летний футболист полностью не успеет восстановиться от травмы колена, которую он получил в конце сентября в поединке с «Лас-Пальмасом» в 6-м туре Примеры.

sportdialog.ru Нападающий сборной Аргентины и каталонской «Барселоны» Лионель Месси

По предварительным данным, Лионель Месси еще не приступил к беговым упражнениям, а это значит, что реабилитация спортсмена займет еще от 3 до 4 недель.

Ранее ожидалось, что аргентинский форвард сумеет поправиться и вернуться в строй к матчу с «королевским клубом».

Напомним, матч «Реал» — «Барселона» состоится 21 ноября в Мадриде и начнется в 20:15 мск.