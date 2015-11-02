Великий Новгород, 2 ноября, 2015, 10:38 — ИА Регнум. Траур по погибшим в авиакатастрофе в Египте в Новгородской области продлён ещё на один день — 2 ноября. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, соответствующий указ подписал губернатор Новгородской области Сергей Митин.

fotohomka.ru Траур

В правительстве области продолжает работу оперативный штаб для помощи родственникам погибших. Дополнительную денежную помощь пообещали оказать и городские власти.

Напомним, при авиакатастрофе российского пассажирского самолёта Airbus A321 авиакомпании «Когалымавиа», который 31 октября летел из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, погибли 224 человека: 217 пассажиров и семь членов экипажа. В числе погибших — 15 жителей Новгородской области, в том числе двое детей.