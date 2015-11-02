Шанхай, Китай, 2 ноября, 2015, 10:25 — ИА Регнум. Первый С919 произведён в Шанхае (КНР), сообщает «Синьхуа».

tyt.by Пассажирский авиалайнер C919

«Первый разработанный в Китае пассажирский авиалайнер C919 в понедельник сошел с конвейера в Шанхае», — говорится в сообщении.

Уточняется, что пассажирский лайнер С919 рассчитан на 158 посадочных мест. Летать лайнер может на расстояние 4075 км. С919 поднимется в воздух в следующем году — это будет тестовый полёт.

В качестве перевозчика пассажиров он начнёт функционировать ориентировочно в ближайшие три года.

Напомним, что C919 — узкофюзеляжный самолёт, рассчитанный на 156—168 посадочных мест. Разработан в Commercial Aircraft Corporation of China (Comac). Является крупнейшим авиалайнером, спроектированным и построенным в КНР, после экспериментального Shanghai Y-10.

С919 составит конкуренцию Airbus A320neo, Boeing 737 MAX и МС-21.