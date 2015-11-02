Москва, 2 ноября, 2015, 10:05 — ИА Регнум. С 1 января 2016 года в России могут начаться перебои с продажей алкоголя из-за того, что оптовики не успевают подключиться к Единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС). Об этом сообщил член президиума организации предпринимателей «Опора России» Алексей Небольсин.

А. Грановский. В лавке. 2-я пол. XIX века

«До 1 января к ЕГАИС должны подключиться оптовики, до 1 июля — розничные сети, — говорит он. — Но с нового года система должна начать работать для производителей и оптового звена. Однако, по нашим данным, сейчас к системе подключено менее 5% оптовых предприятий страны, поставляющих алкоголь», пишут «Известия».

Небольсин уточнил, что за 2 месяца большинство из них не успеют зарегистрироваться — а без регистрации не смогут принимать отгрузки от производителей и легально поставлять как крепкие напитки, так и пиво, сидр, вино, медовуху и пуарэ в розницу.

Участники недавнего заседания подкомитета ТПП по алкогольной продукции намерены направить в Госдуму письмо о возможном коллапсе на алкогольном рынке, добавил он.