Саратов, 2 ноября, 2015, 09:43 — ИА Регнум. В Саратовской области первого ноября, в день, который объявлен общероссийским днем траура по погибшим в авиакатастрофе пассажирам российского пассажирского самолета в Египте, в храмах Саратовской епархии за Божественной литургией совершалось заупокойное поминовение погибших, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

pravmir.ru В Саратовской области помянули погибших в авиакатастрофе в Египте

Молитву об упокоении душ всех, «в крушении самолета над землей Синайской погибших», вознес митрополит Саратовский и Вольский Лонгин за богослужением в Свято-Троицком кафедральном соборе в Вольске.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 октября потерпел крушение российский пассажирский самолет авиакомпании «Когалымавиа» (она же MetroJet), выполнявший рейс из египетского курорта Шарм-эль-Шейх в петербургский аэропорт «Пулково». Спустя 23 минуты после взлёта самолет исчез с экранов радаров. На борту находились 224 человека: 217 пассажиров и семь членов экипажа. В результате авиакатастрофы никто не выжил. Среди погибших 132 петербуржца, 46 жителей Ленинградской области, 34 жителя регионов России, четыре гражданина Украины и один гражданин Белоруссии.