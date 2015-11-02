Чебоксары, 2 ноября, 2015, 09:23 — ИА Регнум. В Чувашии определены пять проектов для участия в реализации государственной программы «Жильё для российской семьи». Из них три реализуются в Чебоксарах, по одному — в Чебоксарском районе и Цивильске. Стоимость жилья экономического класса в рамках программы определена на уровне 20−35 тыс. рублей за кв. метр, сообщили ИА REGNUM в Минстрое Чувашии.

cap.ru Фото с сайта Минстроя Чувашии

В Чебоксарах под проект попадают дома в трёх микрорайонах. В Новом Городе предполагается построить 10 тыс. кв. метров жилья экономического класса по цене 35 тыс. рублей за 1 кв. метр (застройщик ОАО «Иско-Ч»). В микрорайоне Гремячево определено под государственную программу около 113 тыс. кв. метров, стоимость установлена на уровне 31 тыс. рублей (застройщик ООО «Устра»). В микрорайоне Соляное планируется построить почти 57 тыс. кв. метров жилья экономкласса при цене 31 тыс. рублей (застройщик ООО «Алза»).

В Цивильске площадкой для реализации госпрограммы «Жильё для российской семьи» выбран микрорайон Южный, где выделяется 26,26 тыс. кв. метров по цене 26 тыс. рублей за 1 кв. метр (застройщик ОАО «ПМК-8»). В Чебоксарском районе жильё экономического класса будет строиться в деревне Микши-Энзей (группа малоэтажных жилых домов): всего предполагается под программу выделить 25,1 тыс. кв. метров за 30 тыс. руб/кв. метр.

По данным Минстроя Чувашии, на территории республики в рамках программы до 1 июля 2017 года планируется дополнительно построить 210 тыс. кв. метров жилья экономического класса. В настоящее время идет прием заявлений для приобретения жилья экономического класса в соответствии с программой «Жилье для российской семьи».

Напомним, в III квартале в Чувашии средняя цена жилья за 1 кв. метр на первичном рынке составила 43 155 рублей, на вторичном — 42 915 рублей.