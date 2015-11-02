Екатеринбург, 2 ноября, 2015, 09:16 — ИА Регнум. В Свердловской области за прошедшие выходные (31 октября и 1 ноября) пожары погубили четверых человек. Среди них четырёхлетний мальчик, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Главном управлении МЧС России по региону.

Д.Планкина, В.И.Маркина. Спички детям не игрушка. Плакат. 2010

По данным МЧС, вечером 31 октября в Краснотурьинске погибли мужчина 1957 года рождения и его мать. 1 ноября в одном из садовых домиков погиб мужчина. А в Первоуральске продуктами горения отравился четырёхлетний мальчик. Спасти его не удалось, в машине «Скорой помощи» ребёнок скончался.

«Сыщики установили, что в жилище, где случилась беда, проживало три человека — женщина 1984 года рождения, ее сын и гражданский супруг 1990 года рождения, который в октябре уехал заграницу. В тот роковой день в 05.30 утра мать малыша уехала на работу, оставив сына одного. С ее слов, в период с 11.00 до 12.00 она возвращалась домой, чтобы покормить ребенка, а в 17.00, когда пришла после работы, обнаружила, что квартира задымлена, ребенок лежал на полу на кухне в бессознательном состоянии. Мать вынесла его на лестничную площадку и стала звать на помощь. Соседи вызвали бригаду скорой медицинской помощи и пожарных, однако прибывшим врачам спасти Сашу не удалось», — сообщил глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

У матери погибшего мальчика есть еще двое детей, они живут вместе с отцом в Шалинском районе. По одной из версий, оставшись дома один, ребенок нашел зажигалку и стал играть с ней. Это и привело к пожару.