Рубцовск, Алтайский край, 2 ноября, 2015, 09:16 — ИА Регнум. Бедственное финансовое положение подвигло на кражу рельсов одного из монтеров железнодорожного пути из Рубцовска. Подробности сегодня, 2 ноября, сообщает пресс-служба Алтайского линейного УВД на транспорте.

http://liveinperm.ru В Рубцовске рельсы сдали на металлолом

На перегоне «Локоть-Аул», пропали четыре фрагмента рельс, общей длиной около 13 метров. В процессе разбирательств выяснилось, что днем ранее на данном участке проводились работы по замене железнодорожного полотна. После замены рельс двое монтеров пути, проводивших работы, покинули участок, при этом оставив срезанные рельсы.

«В ходе оперативных мероприятий полицейские проверили все приемки металлолома в Рубцовске, в одной из них обнаружили похищенные рельсы. Металлоприемщик подробно описал приметы мужчины, который сдал рельсы. Им оказался один из монтеров пути», — пояснили правоохранители из линейного управления.

В пресс-службе УТ МВД РФ по Алтайскому краю отметили также, что как только на пороге злоумышленника появились оперативники, он раскаялся в содеянном и дал признательные показания.

«Мужчина рассказал, что приехав домой после работы, вокруг него разгорелся скандал на материальной почве. Денег в семье критически не хватало, на протяжении долгого времени он не мог найти источник дополнительного заработка, поэтому единственным решением своих материальных проблем он счел воровство», — отметила сотрудник пресс-службы Наталья Шевцова.

Похитителю грозит наказание по ст. 158 УК России на срок до двух лет.