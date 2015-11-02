Магас, 2 ноября, 2015, 09:11 — ИА Регнум. Власти Ингушетии намерены принимать необходимые меры по противодействию угрозам терроризма и экстремизма. Особенное внимание будет уделено недопущению участия ингушей в вооруженных конфликтах на территории иностранных государств, а также принятию мер для возвращения тех, кто уже попался в сети вербовщиков террора. Об этом на встрече с родственниками молодых людей, которые вернулись из Сирии, где находились на стороне повстанцев, воющих против правительственных войск, заявил глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров.

setwalls.ru Вербовщик ИГ — торговец смертью

Как сообщили ИА REGNUM 2 ноября в пресс-службе главы региона, обратившись к родителям, глава региона сказал: «Мы помогли вашим ребятам вернуться к нормальным человеческим условиям, они все живы, и их безопасности ничего не угрожает. Теперь их дальнейшая судьба в ваших руках. Контролируйте своих детей, проверяйте их телефоны, особо следите за тем, чтобы они не контактировали с ненужными людьми».

По словам Евкурова, «на наших парнях вербовщики зарабатывают большие деньги, но необходимо приложить все усилия, чтобы вернуть обманутых домой. И самая главная задача всех — и властей, и представителей общественности и религиозной общины — «уберечь всех остальных ребят от этих лжеидеологов».

Большую благодарность высказали на встрече родственники молодых людей всем, кто поверил их детям и помогает вернуться к мирной жизни, особенно главе республики Юнус-Беку Евкурову: «Конечно, это беда, проглядели, оступился, но ведь это молодой человек, и на его руках нет крови… Хвала Всевышнему, что Юнус-Бек Евкуров именно так относится к решению такой серьезной проблемы».

Опыт Ингушетии в борьбе с терроризмом и, в частности, в возвращении к мирной жизни жителей республики, вернувшихся из стран, где орудуют боевики «Исламского государства», одобрили сенаторы Совфеда. На минувшей неделе в регионе прошло выездное заседание комитета Совета Федерации по обороне и безопасности.

«Мы решили распространять ваш опыт работы в своих регионах. У вас хорошая работа проводится с молодёжью. Мы все сенаторы — представители субъектов Федерации, и каждого волнует будущее не только всей страны, но и своего региона в отдельности тоже. Опыт работы вашего главы и всего антитеррористического комитета заслуживает всяческого одобрения», — подчеркнул сенатор Виктор Озеров.

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