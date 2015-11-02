Санкт-Петербург, 2 ноября, 2015, 09:32 — ИА Регнум. Сегодня корреспондент ИА REGNUM сообщил, что были найдены тела Алексея и Татьяны Громовых, родителей «самого главного пассажира» лайнера Airbus А321 Дарины. Вся семья погибла в авиакатастрофе. В преддверии отпуска мать девочки публиковала на своей странице «ВКонтакте» радостные записи.

Скриншот записи vk.com/id72829 Ситцевая свадьба

Десятимесячная Дарина Громова, самый младший пассажир разбившегося самолета. В ожидании семейного отпуска ее мать Татьяна назвала девочку в соцсети главной пассажиркой самолета. В день отлета на отдых в Шарм-эль-Шейх Татьяна написала:

«Ура! Летим греться», — прикрепив к надписи фото паспортов супругов.

Алексей и Татьяна поженились около года назад, о чем свидетельствуют записи в соцсетях к годовщине свадьбы:

«Сегодня первая годовщина нашей Свадьбы! Спасибо мужу за этот год, за дочку, за заботу и любовь!» — сообщила девушка 31 июля. Уже на следующий день Татьяна поделилась с друзьями сюрпризом, который для нее организовал муж: счастливая пара катается на водном мотоцикле недалеко от Петропавловской крепости.

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