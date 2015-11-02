Екатеринбург, 2 ноября, 2015, 09:04 — ИА Регнум. Свердловская область удостоилась престижной награды в сфере туризма. Гран-при Всероссийской туристской премии «Маршрут года» в номинации «Лучший региональный туристический информационный центр» присужден Центру развития туризма Свердловской области. Еще одной награды удостоился путеводитель по нашему региону, занявший первое место в соответствующей номинации. Всего свои заявки на премию подавали 34 субъекта РФ.

1001voyage.com Вид на набережную в центре Екатеринбурга

Отметим, что Всероссийская туристская премия «Маршрут года» учреждена в 2014 году как отраслевая награда, присуждаемая по итогам открытого всероссийского конкурса проектов за достижения в области создания и развития туристских маршрутов. Премия проводится при поддержке Федерального агентства по туризму РФ (Ростуризм).

«Гран-при присужден Центру развития туризма за разработку маршрутов для самостоятельных путешественников: мы стали единственными в России, кто провел такую работу. Дело в том, что большинство жителей Свердловской области предпочитают путешествовать самостоятельно, и наши варианты маршрутов становятся для них хорошим подспорьем. При поддержке министерства инвестиций и развития региона мы разработали 8 таких маршрутов, распечатали соответствующие буклеты тиражом 30 тысяч экземпляров, раздаем их бесплатно, не только на информационных стойках ЦРТ, но и в 35 гостиницах, а также в рамках всех мероприятий событийного туризма», — пояснила директор Центра развития туризма Свердловской области Эльмира Туканова.

Напомним, что губернатор Евгений Куйвашев поставил задачу развития внутреннего туризма на территории региона. «Все наши областные программы в 2016 году должны рассматриваться через призму развития внутреннего туризма. Это — большая инвестиционная работа нашего региона и новые возможности для привлечения инвесторов», — отмечает Евгений Куйвашев.

Добавим, что Свердловская область была отмечена Ростуризмом в числе регионов, наиболее активно использующих инструменты федеральной поддержки для развития туризма. По оценке главы Ростуризма Олега Сафронова, высокие показатели освоения средств федеральной целевой программы по развитию туризма в 2015 году кроме Среднего Урала продемонстрировали Амурская, Кемеровская, Псковская, Рязанская области, Чувашская республика, Алтайский край и Вологодская область.