Порошенко перешел в тактическое наступление — СМИ
Киев, 2 ноября, 2015, 08:59 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Украины провели спецоперацию, задержав экс-заместителя главы Днепропетровской обладминистрации лидера партии «Укроп» Геннадия Корбана.
Арест ближайшего соратника известного олигарха Игоря Коломойского сулит громкое судебное разбирательство. Оппозиция сочла дело политическим и призвала к кампании сопротивления «тоталитарному режиму». Пойдя на обострение с бывшими соратниками периода войны на Донбассе, Петр Порошенко сделал решающую попытку централизации власти. Впрочем, она ускорила консолидацию радикальных сил, обвиняющих его в авторитаризме, пишет «Коммерсантъ».
Также накануне стали известны подробности задержания бывшего замглавы Днепропетровской обладминистрации, лидера партии «Укроп» и кандидата в мэры Киева Геннадия Корбана, произошедшего в субботу утром в Днепропетровске. Видео ареста выложил в сеть один из руководителей «Укропа» Борис Филатов, на выборах 25 октября вышедший во второй тур выборов мэра Днепропетровска. В ролике видны быстрые движения рослых мужчин, снятых со спины. Взволнованный голос, судя по всему, принадлежащий господину Корбану, спрашивает нагрянувших гостей, кто они, после чего срывается на крик: «Что вы делаете, я же вас на фронте защищал!»
По некоторым данным, отмечает газета, совместной спецоперацией Генпрокуратуры и СБУ руководил генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов — замначальника центра спецопераций по борьбе с терроризмом «Альфа». Официальную версию событий изложили прокурор генпрокуратуры Украины Владислав Куценко и представитель СБУ Елена Гитлянская. «Нами проводится совместная широкомасштабная спецоперация, направленная на ликвидацию преступной группировки, задержание лиц, которые принимали в ней участие и непосредственно входили в эту группировку», — заявил Куценко. Впрочем, он уточнил, что Геннадий Корбан «пока не является подозреваемым, а только задержан».
В свою очередь, Елена Гитлянская категорически отвергла версию о том, что Геннадий Корбан может стать жертвой политических преследований. «В подтверждение слов о том, что в этом деле нет никакой политики, можем немного приоткрыть завесу по одному из эпизодов, который сегодня инкриминируется этой ОПГ: они использовали фонд, созданный для помощи бойцам АТО», — сообщила официальный представитель СБУ.
Сам Корбан, доставленный в Киев на допрос в генпрокуратуру, через своего адвоката изложил иную версию событий: «Мне предъявлены подозрения в совершении трех преступлений: во-первых, хищение средств из фонда обороны страны, который я сам и создал в Днепропетровске и был его основным донором. Во-вторых, похищение главы Государственного земельного агентства Сергея Рудыка. В-третьих, похищение секретаря Днепропетровского городского совета Александра Величко».
«Несмотря на то что я нахожусь в здании ГПУ, а инкриминируют мне деяния, совершенные в Днепропетровской области, следствие против меня ведет прокуратура Черниговской области. В самой ГПУ никто не решился замарать себя таким очевидно заказным делом», — добавил он.
Реакция остающихся на свободе ведущих представителей «Укропа» была весьма предсказуемой. Как написал в соцсетях баллотирующийся в мэры Днепропетровска Борис Филатов, «в нашей стране скоро будет только две партии: Партия коллаборантов и Партия сопротивления». Он призвал соратников «дать последний бой реваншистам и мерзавцам, пришедшим во власть на людской крови и надеждах».
По мнению политика, арест лидера «Укропа» является частью кампании по зачистке «политических сил, которые последовательно выступают против постоянного «особого статуса» и «выборов» на оккупированных территориях до вывода российской техники и наемников». Олигарх Игорь Коломойский же в интервью Lb.ua назвал дело Корбана «чистой политикой», связав арест своего соратника с высокими результатами, которые партия «Укроп» получила на местных выборах.
Первые отклики других представителей украинской оппозиции выражают солидарность с Корбаном и «Укропом». Несмотря на весьма сложные отношения с создателем «Укропа» олигархом Игорем Коломойским, лидер Радикальной партии Олег Ляшко уже обвинил власти в развязывании политических репрессий. А замглавы фракции «радикалов» в Верховной раде Андрей Лозовой пригрозил, что «шоколадно-тоталитарный режим в своей агонии скоро захлебнется собственной кровью». В свою очередь, Юлия Тимошенко отдала Борису Филатову свою поддержку на предстоящих в ноябре повторных выборах мэра Днепропетровска.
«Президент Порошенко пытается сделать решающий шаг на пути демонтажа олигархической системы. Для этого ему нужно закрыть политический проект Игоря Коломойского», — пояснил «Ъ» директор российской программы Финского института международных отношений Аркадий Мошес. По мнению эксперта, «стремясь к централизации власти в той степени, в какой это позволяет украинская политика, Петр Порошенко больше не хочет играть роль арбитра между кланами и группировками, которую играли украинские лидеры после достижения страной независимости».