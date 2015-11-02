Киев, 2 ноября, 2015, 08:59 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Украины провели спецоперацию, задержав экс-заместителя главы Днепропетровской обладминистрации лидера партии «Укроп» Геннадия Корбана.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ученик Американской демократии

Арест ближайшего соратника известного олигарха Игоря Коломойского сулит громкое судебное разбирательство. Оппозиция сочла дело политическим и призвала к кампании сопротивления «тоталитарному режиму». Пойдя на обострение с бывшими соратниками периода войны на Донбассе, Петр Порошенко сделал решающую попытку централизации власти. Впрочем, она ускорила консолидацию радикальных сил, обвиняющих его в авторитаризме, пишет «Коммерсантъ».

Также накануне стали известны подробности задержания бывшего замглавы Днепропетровской обладминистрации, лидера партии «Укроп» и кандидата в мэры Киева Геннадия Корбана, произошедшего в субботу утром в Днепропетровске. Видео ареста выложил в сеть один из руководителей «Укропа» Борис Филатов, на выборах 25 октября вышедший во второй тур выборов мэра Днепропетровска. В ролике видны быстрые движения рослых мужчин, снятых со спины. Взволнованный голос, судя по всему, принадлежащий господину Корбану, спрашивает нагрянувших гостей, кто они, после чего срывается на крик: «Что вы делаете, я же вас на фронте защищал!»

По некоторым данным, отмечает газета, совместной спецоперацией Генпрокуратуры и СБУ руководил генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов — замначальника центра спецопераций по борьбе с терроризмом «Альфа». Официальную версию событий изложили прокурор генпрокуратуры Украины Владислав Куценко и представитель СБУ Елена Гитлянская. «Нами проводится совместная широкомасштабная спецоперация, направленная на ликвидацию преступной группировки, задержание лиц, которые принимали в ней участие и непосредственно входили в эту группировку», — заявил Куценко. Впрочем, он уточнил, что Геннадий Корбан «пока не является подозреваемым, а только задержан».

В свою очередь, Елена Гитлянская категорически отвергла версию о том, что Геннадий Корбан может стать жертвой политических преследований. «В подтверждение слов о том, что в этом деле нет никакой политики, можем немного приоткрыть завесу по одному из эпизодов, который сегодня инкриминируется этой ОПГ: они использовали фонд, созданный для помощи бойцам АТО», — сообщила официальный представитель СБУ.

Сам Корбан, доставленный в Киев на допрос в генпрокуратуру, через своего адвоката изложил иную версию событий: «Мне предъявлены подозрения в совершении трех преступлений: во-первых, хищение средств из фонда обороны страны, который я сам и создал в Днепропетровске и был его основным донором. Во-вторых, похищение главы Государственного земельного агентства Сергея Рудыка. В-третьих, похищение секретаря Днепропетровского городского совета Александра Величко».

«Несмотря на то что я нахожусь в здании ГПУ, а инкриминируют мне деяния, совершенные в Днепропетровской области, следствие против меня ведет прокуратура Черниговской области. В самой ГПУ никто не решился замарать себя таким очевидно заказным делом», — добавил он.

Реакция остающихся на свободе ведущих представителей «Укропа» была весьма предсказуемой. Как написал в соцсетях баллотирующийся в мэры Днепропетровска Борис Филатов, «в нашей стране скоро будет только две партии: Партия коллаборантов и Партия сопротивления». Он призвал соратников «дать последний бой реваншистам и мерзавцам, пришедшим во власть на людской крови и надеждах».

По мнению политика, арест лидера «Укропа» является частью кампании по зачистке «политических сил, которые последовательно выступают против постоянного «особого статуса» и «выборов» на оккупированных территориях до вывода российской техники и наемников». Олигарх Игорь Коломойский же в интервью Lb.ua назвал дело Корбана «чистой политикой», связав арест своего соратника с высокими результатами, которые партия «Укроп» получила на местных выборах.

Первые отклики других представителей украинской оппозиции выражают солидарность с Корбаном и «Укропом». Несмотря на весьма сложные отношения с создателем «Укропа» олигархом Игорем Коломойским, лидер Радикальной партии Олег Ляшко уже обвинил власти в развязывании политических репрессий. А замглавы фракции «радикалов» в Верховной раде Андрей Лозовой пригрозил, что «шоколадно-тоталитарный режим в своей агонии скоро захлебнется собственной кровью». В свою очередь, Юлия Тимошенко отдала Борису Филатову свою поддержку на предстоящих в ноябре повторных выборах мэра Днепропетровска.

«Президент Порошенко пытается сделать решающий шаг на пути демонтажа олигархической системы. Для этого ему нужно закрыть политический проект Игоря Коломойского», — пояснил «Ъ» директор российской программы Финского института международных отношений Аркадий Мошес. По мнению эксперта, «стремясь к централизации власти в той степени, в какой это позволяет украинская политика, Петр Порошенко больше не хочет играть роль арбитра между кланами и группировками, которую играли украинские лидеры после достижения страной независимости».