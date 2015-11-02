Москва, 2 ноября, 2015, 08:36 — ИА Регнум. Зарубежные фильмы в октябре текущего года собрали максимальное количество зрителей в России и СНГ (за исключением Украины) за последние несколько лет: сумма сборов достигла 3,23 млрд рублей. Российские ленты, наоборот, потеряли свою популярность в наибольшей степени, если брать период с 2011 года, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Movie Research.

Цитата из к/ф. «Марсианин». реж. Ридли Скотт. 2015. США Почему?

Уточняется, что по сравнению с октябрём 2014 года кассовый сбор увеличился на 13,9%, посещаемость возросла на 2,7% (13, 96 млн зрителей).

Стоит отметить, что среди кинолент, пользующихся наибольшей популярностью, лидирует голливудский «Марсианин».

Ситуацию прокомментировал исполнительный директор Movie Research Александр Лужин. Он пояснил, что «Марсианина» в октябре посмотрели 3,7 млн человек, что выгодно для проката. «Это хороший показатель: последний раз четыре фильма с более чем 1 млн зрителей вышли в июле. Тогда общая посещаемость месяца выросла до рекордных 21,9 млн человек благодаря «Миньонам» и «Терминатору», — сказал он.

Напомним, что «Марсианин» (The Martian) — научно-фантастический драматический фильм режиссёра Ридли Скотта. Автор сценария американского «Марсианина» Дрю Годдард создал сценарий на основе книги Энди Уира «Марсианин». Как ранее сообщало ИА REGNUM, научно-фантастическая драма Ридли Скотта «Марсианин» собрала 1 млрд рублей со дня запуска в российский прокат. Кассовый сбор на территории СНГ (за исключением Украины) составил 1,06 млрд рублей.

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