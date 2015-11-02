Москва, 2 ноября, 2015, 08:35 — ИА Регнум. Глава МИД РФ Сергей Лавров в своей статье в «Российской газете» назвал оказание всемерной поддержки Русскому миру безусловным внешнеполитический приоритет России, что зафиксировано в Концепции внешней политики Российской Федерации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

По его словам, РФ будет и впредь «энергично отстаивать права соотечественников, используя для этого весь арсенал имеющихся средств, предусмотренных международным правом». Важным этапом в деле дальнейшего сплочения «Русского мира» станет открывающийся 5 ноября в Москве пятый Всемирный конгресс российских соотечественников, проживающих за рубежом, отметил министр.

Глава дипведомства подчеркнул, что за прошедшие годы удалось поднять работу на этом направлении на принципиально новый уровень, а также сформировать эффективные механизмы сотрудничества в тесном контакте с представителями зарубежных общин. «Наряду с собственным опытом мы тщательно изучали практику взаимодействия иностранных партнеров с диаспорами за рубежом», — отметил Лавров.

Он напомнил, что российская община за рубежом насчитывает порядка 30 млн человек и входит в четверку самых крупных диаспор мира. Антироссийские действия Вашингтона и Брюсселя, включая введение односторонних рестрикций, не повлияли на диалог с общинами, считает Лавров.

В предстоящем Конгрессе примут участие «более 400 посланцев организаций соотечественников из 97 стран, руководители федеральных органов власти, профильных министерств и ведомств, ряда российских регионов, другие авторитетные гости». «Убежден, что общими усилиями мы успешно решим стоящие перед нами задачи в интересах дальнейшего раскрытия колоссального потенциала Русского мира» — резюмировал министр иностранных дел РФ.