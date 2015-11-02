Петропавловск-Камчатский, 2 ноября, 2015, 08:20 — ИА Регнум. Началу реализации масштабного проекта ТОР «Камчатка» пока мешают «задержки и волокита на федеральном уровне», заявил председатель Законодательного собрания Камчатского края Валерий Раенко после совещания в парламенте по подготовке к созданию территории опережающего развития, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Спикер, в частности напомнил, что закон о создании ТОР был принят еще в сентябре, но Москва до сих пор не назначила управляющие компании. «Кроме того, не разработан ряд нужных документов и резиденты пока не могут приступить к созданию своих объектов», — сетует политик.

Он заявил, что региональный парламент намерен помочь местной исполнительной власти добиться от федерального центра действий. «Мы можем направить обращения депутатского корпуса в федеральные органы власти, можем поднять необходимые вопросы в рамках Всероссийского совета законодателей. Я думаю, совместными усилиями мы ускорим реализацию этого важного проекта», — сказал Валерий Раенко, уточнив, что вмешиваться они будут, если правительство края об этом попросит.

Также спикер добавил, что первые объекты ТОРа на Камчатке начнут практически работать уже в 2017 году.

ТОР «Камчатка» состоит из семи площадок. Два основных направления — туристско-рекреационное и портово-промышленное. На данный момент подтвердили свое участие и объем инвестиций 13 резидентов. Сейчас заявленный объем частных инвестиций составляет 28,1 млрд рублей, заявленное количество создаваемых рабочих мест — 1900. Объем необходимых бюджетных инвестиций в создание инфраструктуры ТОР — 8,4 млрд рублей.