Хабаровск, 2 ноября, 2015, 08:15 — ИА Регнум. Хабаровск и южные районы края задымлены в очередной раз. Причина — массовое выжигание сухой травы в приграничных регионах. Людям с болезнями органов дыхания пока не рекомендуется выходить из дому, сообщила корреспонденту ИА REGNUM главный внештатный пульмонолог Минздрава края Ольга Молчанова.

Валерий Спидлен Хабаровск в дыму

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«Естественно задымленность влияет на состояние здоровья людей. У больных с патологиями дыхательных путей начинаются обострения, число их обращений к врачам увеличивается. Мы рекомендуем им по возможности не выходить из дома и соблюдать им базисную терапию, такие ситуации заранее оговариваются с врачами. Если люди с болезнями дыхательных путей в такие дни и выходят на улицу, то только предварительно употребив бронхолитики», — пояснила она.

Сколько еще в городе будет стоять запах гари, пока неизвестно. Дым приносит ветром в город из Китая (там зафиксировано более 200 термических точек) и Еврейской АО (несколько очагов горения находятся в поселке Амурзет).

«При юго-западном ветре дым сносит прямо на Хабаровск. Такая ситуация, возможно, сохранится в течение недели. По прогнозам синоптиков осадков пока не ожидается», — отметил и.о. начальника отдела охраны и защиты лесного фонда управления лесами Правительства края Владимир Летута. При этом в ведомстве подчеркнули, что на территории Хабаровского края возгораний не зарегистрировано.

Как сообщил заместитель министра природных ресурсов региона Виктор Бардюк, правительство края уже подготовило и направило новые письма в адрес главы Департамента охраны окружающей среды Народного Правительства провинции Хэйлунцзян Ли Пина и губернатора ЕАО Александра Левинталя с просьбой принять оперативные и исчерпывающие меры по ликвидации возгораний. «Как и неделю назад, по запросу Еврейской автономной области Хабаровский край готов оказать необходимую помощь в тушении пожаров. В настоящее время пожарные и техника из Хабаровского края в ЕАО не задействованы», — сказал Виктор Бардюк.

В краевом министерстве здравоохранения напоминают, что при задымленности атмосферного воздуха гражданам необходимо соблюдать ряд несложных рекомендаций.

«Прежде всего, нужно сохранять спокойствие и по возможности воздержаться от выхода на улицу. Особенно это касается граждан, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, беременных, пожилых, а также детей. В помещениях необходимо плотно закрыть окна и двери, развесить мокрые ткани для увлажнения воздуха. Рекомендуется повышенное употребление жидкости — негазированной воды, зеленого чая, морсов. Кроме того, следует воздерживаться от употребления алкоголя, курения, тяжелой пищи, физических нагрузок», — рассказал проректор краевого института повышения квалификации специалистов здравоохранения, главный терапевт и пульмонолог Хабаровского края Константин Жмеренецкий.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске в октябре запах гари сохранялся достаточно долго. Долетел дым из Китая и в Благовещенск при том, что в Амурской области пожаров не зарегистрировано.

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