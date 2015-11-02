Москва, 2 ноября, 2015, 08:01 — ИА Регнум. Пассажирский Airbus A321 «Когалымавиа» (Metrojet), разбившийся 31 октября на Синайском полуострове (Египет), развалился на части еще в воздухе из-за взрывной разгерметизации салона — корпус лайнера лопнул от резкого перепада давления на большой высоте, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

wfxl.com Обломки Airbus A321 «Когалымавиа»

Директор Межгосударственного авиакомитета Виктор Сороченко по результатам проведенного осмотра сделал вывод о том, что разрушение Airbus произошло на большой высоте еще в воздухе. По мнению экспертов, целостность фюзеляжа могла быть нарушена как снаружи, так и изнутри лайнера. Это могла быть ударная волна небольшой бомбы, заложенной в багаж лайнера; оторвавшиеся детали двигателя или возникшие в несущих конструкциях усталостные трещины.

Собеседник издания напомнил, как 2001 году во время его эксплуатации в Египте разбившийся Airbus ударился о полосу хвостовой частью при посадке в аэропорту Каира. Этот инцидент мог привести к нарушению геометрии конструкции и летных характеристик лайнера.

Говоря о том, мог ли неисправный двигатель стать причиной взрывной разгерметизации, эксперт отметил, что в случае так называемого нелокализованного разрушения турбины оторвавшиеся от нее лопатки вылетают наружу с огромной скоростью и, двигаясь в одной плоскости, режут крыло и фюзеляж лайнера подобно диску пилы-болгарки.

Как сообщало ИА REGNUM, самолет Airbus A321 российской авиакомпании «Когалымавиа», летевший из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, потерпел катастрофу 31 октября в небе над Синайским полуостровом. На борту находились 224 человека (217 пассажиров и 7 членов экипажа), выживших нет.

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