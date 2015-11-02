А321 мог разрушиться в воздухе из-за взрывной разгерметизации салона
Москва, 2 ноября, 2015, 08:01 — ИА Регнум. Пассажирский Airbus A321 «Когалымавиа» (Metrojet), разбившийся 31 октября на Синайском полуострове (Египет), развалился на части еще в воздухе из-за взрывной разгерметизации салона — корпус лайнера лопнул от резкого перепада давления на большой высоте, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Директор Межгосударственного авиакомитета Виктор Сороченко по результатам проведенного осмотра сделал вывод о том, что разрушение Airbus произошло на большой высоте еще в воздухе. По мнению экспертов, целостность фюзеляжа могла быть нарушена как снаружи, так и изнутри лайнера. Это могла быть ударная волна небольшой бомбы, заложенной в багаж лайнера; оторвавшиеся детали двигателя или возникшие в несущих конструкциях усталостные трещины.
Собеседник издания напомнил, как 2001 году во время его эксплуатации в Египте разбившийся Airbus ударился о полосу хвостовой частью при посадке в аэропорту Каира. Этот инцидент мог привести к нарушению геометрии конструкции и летных характеристик лайнера.
Говоря о том, мог ли неисправный двигатель стать причиной взрывной разгерметизации, эксперт отметил, что в случае так называемого нелокализованного разрушения турбины оторвавшиеся от нее лопатки вылетают наружу с огромной скоростью и, двигаясь в одной плоскости, режут крыло и фюзеляж лайнера подобно диску пилы-болгарки.
Как сообщало ИА REGNUM, самолет Airbus A321 российской авиакомпании «Когалымавиа», летевший из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, потерпел катастрофу 31 октября в небе над Синайским полуостровом. На борту находились 224 человека (217 пассажиров и 7 членов экипажа), выживших нет.
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