Санкт-Петербург, 2 ноября, 2015, 07:45 — ИА Регнум. Тела родителей самой младшей пассажирки, погибшей в катастрофе российского лайнера Airbus А321, Дарины Громовой, обнаружены на месте крушения. Ранее было найдено тело девочки Дарины — самого младшего пассажира разбившегося самолёта, ей было всего 10 месяцев, сообщает LifeNews.

lifenews78.ru «Главный пассажир» Airbus А321

Уточняется, что в самолёте присутствовала вся семья Громовых: родители девочки Алексей и Татьяна, а также сама маленькая девочка. Ранее мать девочки назвала её «самым главным пассажиром» рейса на своей страничке в Instagram.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, СК РФ по факту катастрофы пассажирского самолета А321 в Египте возбудил второе уголовное дело— об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности

31 октября в районе египетского города Эль-Ариш потерпел крушение российский пассажирский самолет авиакомпании «Когалымавиа», выполнявший рейс Шарм эш-Шейх — Санкт-Петербург с 217 пассажирами и 7 членами экипажа на борту.

Спустя 23 минуты после взлета из аэропорта египетского курорта экипаж запросил экстренную посадку в аэропорту Каира, после чего самолет исчез с экранов радаров. Вскоре египетские экстренные службы сообщили, что лайнер упал в центре Синайского полуострова в гористой местности.

На месте трагедии продолжается спасательная операция, о выживших не сообщается.

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