Рюссельсхайм, Германия, 2 ноября, 2015, 07:19 — ИА Регнум. Автомобили марки Opel Meriva-B отзываются с рынка из-за дефектов ремней безопасности: всего будет отозвано 9354 машин. Под эту категорию подпадают экземпляры, изготовленные с 7 июля 2011 года по 30 сентября 2015 года, сообщает пресс-служба Росстандарта.

automobilesreview.com Opel Meriva-B

«На автомобилях, подпадающих под отзыв, имеющих регулятор высоты сиденья водителя, при определенных условиях возможен обрыв троса наружного крепления ремня безопасности водителя», — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что узнать автовладельцы машин о возможности отзыва машины смогут из соответствующих писем, которые будут разосланы в ближайшее время.

Для возврата машины они смогут обратиться в местные дилерские центры.

Читайте также: Очередной отзыв Toyota — 6,5 млн авто