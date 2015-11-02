Пермь, 2 ноября, 2015, 10:00 — ИА Регнум. В итоге исполнение принятой правительством региона программы капитального ремонта многоквартирных домов оказалось на грани срыва. Эксперты считают, что из-за огромного числа противоречий править ее бессмысленно, поэтому предлагают отменить ее действие, чтобы сформировать новый документ, полностью отвечающий закону и интересам жителей Пермского края.

Эксперты ОНФ, депутаты и общественники говорят о том, что программа капремонта в Пермском крае требует перезагрузки

Около ноля

Исполнение программы капитального ремонта многоквартирных домов, которая рассчитана правительством Пермского края на 2014−2044 годы, привлекло внимание регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ). В октябре две рабочие группы — организации «Честная и эффективная экономика» и «Качество повседневной жизни» — провели совместное заседание, на которое вынесли проблемы стартовавшей в прошлом году реформы ЖКХ. В ходе заседания выяснилось, что планы по капремонту, намеченные правительством края на 2014 год, не были выполнены вовсе, поэтому перенесены на 2015 год. Но и текущее исполнение серьезно хромает: из 203 домов, капитальный ремонт которых был запланирован на этот год, все работы выполнены лишь по двум зданиям. По словам и.о. руководителя Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае Сергея Трандина, еще 36 домов «находятся в активной работе», по 47 объектам проводятся конкурсные процедуры либо заключены контракты с подрядчиками. Для сравнения: в регионах-аналогах даже количество запланированных работ значительно выше: в Челябинской области в этом году планируют отремонтировать 1083 дома, в Самарской области — 548 домов, в Республике Татарстан — 1000 домов, в Нижегородской области — 920 домов.

За что платим?

Нерасторопность в реализации программы капитального ремонта в краевом правительстве объясняют низкими сборами платежей по капитальному ремонту жилья — всего 12%. При этом согласно статистике, соседние с Прикамьем регионы в Приволжском федеральном округе демонстрируют цифры в разы выше: в Самарской области — 67%, в Республике Удмуртии — 75%, в Пензенской области — 75%. Как отмечают эксперты, жители Прикамья пока не понимают, за что обязаны платить. Волна возмущения возникла весной этого года: начался сбор средств на капремонт с собственников жилья: им не объяснили, на какие цели должны быть направлены средства, в какие сроки должны пройти работы в их домах, еще и платежки были сформированы с многочисленными ошибками. Исправить ситуацию региональные власти не могут до сих пор: собираемость средств не растет, а жители до сих пор жалуются как в ОНФ, так и своим депутатам.

Эксперт ОНФ, депутат Законодательного собрания Пермского края Дарья Эйсфельд отметила, что необходима система информирования граждан. Представить ее в региональное отделение министерство строительства и ЖКХ края обязывалось к 1 сентября, впрочем, и на октябрьском заседании чиновники заявили, что документ, наконец, разработан, но не является публичным. Председатель пермского ТОС «Авангард» Светлана Кудинова пожаловалась, что со временем ситуация ухудшается: «Мы проводим активную работу в этом направлении, но со стороны органов исполнительной власти поддержки нет».

Жители уверены, что виной всему коррупциогенность, вылившаяся в непрозрачность методики формирования программы капитального ремонта, — виды работ не согласовываются с собственниками жилья, а данные о состоянии домов не соответствуют действительности. Так, в нарушение краевого закона о капремонте краевые, без извещения жителей, власти более чем в полтора раза сократили количество домов, которые подлежат ремонту в ходе первого этапа (2014−2017 годы) программы, — с 9,6 тысячи до 5,8 тысячи домов. «Из более чем 30 тысяч многоквартирных домов Пермского края в программу капремонта на 2014−2044 годы попали всего 15 470 домов. У краевого руководства за два года не дошли руки узнать, какие дома есть на территории нашего края. Не случайно краевая программа «актуализировалась» три раза, но все еще содержит только около половины домов. Что касается получения информации от специалистов Фонда, то здесь можно сказать про огромное финансирование, выделенное на его работу. При отсутствии четких правил работы и системы, естественно, что оно не приносит пользы», — заявлял ранее в СМИ председатель правления ассоциации ТСЖ «Пермский стандарт» Александр Зотин.

Критика инфраструктурного блока правительства звучит практически на каждом заседании регионального Законодательного собрания. Депутат Олег Жданов 22 октября в качестве примера привел свой собственный дом, попавший в программу капремонта неизвестно когда и непонятно, по каким основаниям. «В феврале дом там отсутствовал — сейчас появился. Но где узнать дату включения, ведь именно от нее должны отсчитываться сроки начала капремонта? Я посмотрел цифры, приведенные на сайте министерства, — такой некорректности не встречал. Не бьется ни арифметика, ни этажность, ни количество квартир. Написано, что в здании — централизованное газоснабжение, а его там никогда не имелось!», — отметил народный избранник. Программа капремонта, по словам депутата Законодательного собрания Пермского края Ильи Шулькина, полностью не соответствует требованиям краевого закона о капремонте. «Включено много домов, износ которых превышает 70%. В программе есть дома двухсотлетней давности, где износ 0%, есть дома, где стоимость ремонта превысит нормативы, но ни по одному зданию не прописана очередность и сроки проведения работ. Включены аварийные и ветхие дома, стоимость ремонта которых превышает все нормативные показатели. В этой ситуации либо собственнику придется доплачивать недостающие средства, либо фонду — возвращать уже собранные средства», — отмечает парламентарий. Такое же возмущение вызывает сложившаяся ситуация и у обычных жителей Перми. Именно поэтому собственники жилья пока предпочитают «голосовать» рублем и длиться это будет до тех пор, пока не будет предоставлена реальная информация о видах и сроках работ.

Активисты ОНФ предупреждают, что и на следующий год работы по капитальному ремонту домов могут быть сорваны: запланированы работы на сумму более 250 млн руб., которые должны быть направлены на работы по 1038 домам. Очевидно, что собранных средств не хватит на реализацию этих планов. Изыскать необходимые средства для реализации программы краевые чиновники предлагают в бюджете Пермского края. Каким образом удастся это сделать и без того в дефицитной казне, неизвестно. Просчеты, сделанные при формировании программы, могут обойтись региональному бюджету космическими суммами. Помимо этого, проведение запланированных работ не согласовано с собственниками жилья, хотя еще до 1 июля чиновники должны были направить предложения о сроке начала капитального ремонта, необходимом перечне и объеме услуг и работ, их стоимости, о порядке и источниках финансирования ремонта.

«Программа дискредитирует государственную политику»

Большие вопросы вызывает и работа учрежденного краевым правительством Фонда капитального ремонта, который выступает региональным оператором реализации программы. С момента его образования сменился уже пятый «исполняющий обязанности» руководителя, а конкурс на замещение должности был объявлен лишь две недели назад. Кадровая чехарда наблюдается и в самом министерстве строительства и ЖКХ региона, руководители которого каждый раз спешно оставляют занимаемую должность. В данном случае принципиальной позицией как в ОНФ, так и Заксобрания края является ответственность чиновников любого уровня за принимаемые решения, но задать интересующие вопросы и получить адекватные ответы представители ОНФ теперь не смогут. Вице-премьер Олег Демченко, последние три года курирующий инфраструктурный блок в правительстве края, неожиданно для пермяков сменил сферу деятельности. Показательно, что его переход в московское представительство региона совпал с ревизией, организованной Генеральной прокуратурой в начале прошлой недели. На место Олега Демченко региональные СМИ теперь прочат действующего министра строительства и ЖКХ Виктора Федоровского, который заступил на должность лишь несколько месяцев назад.

Илья Шулькин в сложившейся ситуации предлагает отменить действующую редакцию программы и разработать новую. К аудиту документа подключилась и прокуратура Пермского края, куда направлено соответствующее заявление. «Программу невозможно поправить, слишком много противоречий. Она не соответствует как требованиям краевого закона о капремонте, так и требованиям собственников жилья: не составлена актуальная база данных по собственникам жилья, не произведена инвентаризация жилых домов, их состояния и износа. Это в итоге привело к тому, что в программу были включены аварийные и ветхие дома, стоимость ремонта которых превышает все нормативные показатели. В таком виде программа дискредитирует государственную политику. Необходима новая редакция, которая будет полностью соответствовать закону и интересам жителей Пермского края», — считает депутат. Данное предложение активно обсуждается в ОНФ и Законодательном собрании края.

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