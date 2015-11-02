Москва, 2 ноября, 2015, 05:05 — ИА Регнум. Создание системы космических аппаратов «Арктика» вновь откладывается. Часть аппаратуры пришлось переделывать в связи с антироссийскими санкциями, часть электронного наполнения спутников ранее закупалась за рубежом. Сейчас в связи с недоступностью прежних импортных комплектующих, конструкторы надеются на российского производителя. Подробности в интервью «Известиям» сообщили в НПО имени Лавочкина, отвечающего за создание и запуск космических аппаратов.

v-kurier.ru Космический спутник

«Сроки по «Арктике» были нами сдвинуты, поскольку пришлось переделывать часть аппаратуры в связи с санкциями», — рассказал гендиректор НПО имени Лавочкина Сергей Лемешевский. По его словам, «Арктика», согласно техническому заданию, должна быть унифицирована с системой «Электро». Последнюю же, в свою очередь, собирали с использованием зарубежной элементной базы. Сейчас ведутся работы по замене импортных комплектующих на отечественные. «Китайскую ЭКБ (электронно-компонентную базу — ЭКБ) мы пока не используем, поэтому рассчитываем в основном на российскую электронную промышленность», — пояснил Лемешевский.

Контракт на изготовление многоцелевой системы «Арктика» НПО имени Лавочкина получила еще в октябре 2012 года. Первая очередь (запуск первого спутника системы) должна быть сдана уже к 25 ноября 2015 года. Однако этот срок уже несколько раз переносился. Согласно последним планам, первый спутник должен выйти на орбиту в 2017 году.

В соответствии с правилами ITAR (International Traffic in Arms Regulations — Правила международной торговли оружием) экспорт электронно-компонентной базы категорий military (для использования в военных системах) и space (радиационно стойкие комплектующие) в Россию возможен только при условии одобрения Госдепартаментом США. Российская космическая отрасль почувствовала нехватку импортных комплектующих еще до украинского конфликта весной 2013 года. Тогда двусторонние отношения с Америкой дали трещину из-за инцидента со Сноуденом и ситуации в Сирии. Именно тогда американцы впервые запретили использование собственной ЭКБ, до этого постоянно использовавшейся при создании российских космических объектов.