Париж, 1 ноября, 2015, 23:54 — ИА Регнум. Масс-медиа Франции уделили много внимания встрече президента России Владимира Путина и экс-главы Франции Николя Саркози. В основном СМИ страны рассматривают эту встречу, как сильный предвыборный ход Саркози, который намерен, похоже, вновь бороться за пост президента. Об этом, в частности, пишет в своем материале в рубрике «Международные новости» издание Le Monde. Мы приводим текст статьи с незначительными сокращениями.

politolog.net Плакат в Крыму

Санкции — «нельзя игнорировать историю»

Встреча наедине длилась почти два часа. Николя Саркози не скрывал, что ему очень приятно было быть встреченным так, как будто он — все еще на посту президента Франции."Мы говорили о Сирии, Украине, взаимоотношениях России с Европой, влиянии Соединенных Штатов на Европейский Союз, обсуждали и некоторые личные моменты… и время прошло быстро» — кажется, Саркози был в восторге, когда давал интервью по итогам встречи с Путиным в резиденции русского лидера в Ново-Огарево под Москвой. Встреча в необычном формате для лидера оппозиции (Саркози — прим. ИА REGNUM ) является уже третьим подобным событием для Саркози после его ухода с поста первого лица Франции. Она позволила бывшему французскому президенту хлестко высказываться против дипломатии, которая сейчас проводится Парижем.

Произнесенная утром перед студентами Института международных отношений (МГИМО), речь Саркози действительно приобрела гораздо более важное значение в тот вечер, когда представители французской сообщества собрались в большом отеле, после визита Саркози в Ново-Огарево, и он повторил некоторые тезисы утреннего выступления.

«Я не знаю, кто придумал эту систему санкций, но они, эти люди, игнорируют историю!» — воскликнул бывший президент Франции, тем самым занимая позицию в пользу отмены ограничительных мер в отношении России за ее «роль в украинском конфликте» (речь идет о так и не подтвержденных обвинениях официального Киева в адрес Москвы относительно, якобы, присутствия на территории Украины российских войск — прим. ИА REGNUM ). «Я очень привязан к трансатлантическому союзу… но где сказано, что мы должны слепо следовать за нашим союзниками?» — продолжал Саркози. Он добавил, что, будь он президентом Франции, я бы никогда не приветствовал уход России из G8.

«Сделка с «Мистралями» — «на «Мистралях» нельзя было захватить Донецк»

Отвечая на вопрос о продаже военных кораблей Mistral кораблей, — сделка, совершенная в пору президентства Саркози, и расторгнутая в ущерб Франции при Олланде, — Саркози прокомментировал очень сухо. «Без сомнения, у нас с президентом Олландом разные представления о географии. Я не уверен, что с этими «Мистралями» можно захватить Донецк» — сказал Саркози.

Через месяц после начала военной операции России «в пользу режима Дамаска», и накануне саммита в Вене сторонних участников в сирийском конфликте (арабских стран, США, России и Турции), внимание Саркози и Путина сосредоточено на судьбе этой страны опустошенной в течение четырех лет гражданской войной. По мнению бывшего лидера Франции, «на совести сирийского лидера Башар аль-Асад — смерть 250 000 его соотечественников… Асад использовал авиацию и химическое оружие против своего населения, это не мелочь. Это не может представлять будущее страны».

В то же время, всем известно, что «на данный момент, Саркози, лидер партии республиканцев, вовсе не находится на тех же позициях, что и президент Олланд». По мнению Саркози, уход сирийского лидера до выборов не является необходимым условием заключения мира. Можно попытаться поискать альтернативное решение «в рядах семьи, или партии Баас, или меньшинства алавитов». Необходимо, считает Саркози, найти какой-то баланс.

Украина — «безумная политика»

Кстати, Саркози ответил на критику — которая часто раздается в его адрес в Москве — на вмешательство в Ливии, которые он взял на себя в 2011 году и которая привела к падению и гибели лидера страны Муаммара Каддафи. «Если Каддафи и Башар были бы защитой против исламизма, мы не были бы здесь сегодня» — сказал Саркози.

Осталась еще одна большая проблема, которая обсуждалась с Путиным. Речь, разумеется, об Украине. Можно сказать, что встреча была омрачена этой темой… так что Саркози вернулся к ней во время своего общения с французской общиной Москвы. Это была возможность для него — которой он и воспользовался — критиковать, не непосредственно называя по именам, «тех, кто хочет интегрировать Украину в Европейском Союз… и проводит ради этого безумную политику». «Если вы заставите Украину выбрать по одну сторону реки, вы обрежете другую сторону… что и происходит» — уверен Саркози. «Я хочу, чтобы сохранялась логика сфер влияния», — добавляет он. При этом бывший глава Франции, рассчитывающий стать им и в будущем, утверждает, что «границы Украины должны уважаться, как и соглашения, достигнутые в Минске, с обеих сторон «. В результате чего, по мнению журналистов, Саркози уклонился от прямого ответа относительно Крыма, «аннексированного Россией» (речь идет о возвращении полуострова Крым в состав России по итогам всенародного референдума 2014 года, на котором в пользу воссоединения с Россией высказалось подавляющее большинство населения — прим. ИА REGNUM ). После чего Саркози, все-таки, высказался…

Крым — «нужно оставить все, как есть»

«Никто, на мой взгляд, не требует возвращения Крыма в состав Украины», — рассказал Саркози. По существу, с воссоединением полуострова с Россией никто и не спорит. За исключением, может быть, крымских татар, подавляющая часть населения Крыма — за объединение с Россией. Да, не совсем все было соблюдено по форме… нарушено было, по мнению Саркози, международное право, но достаточно нескольких месяцев или, может, лет, чтобы ситуация успокоилась. Давайте, сказал Саркози, оставим вещи как они есть, чтобы они нашли свое место…

Для бывшего президента Франции, который взял на себя труд тщательно напоминать обществу о «роли великой державы, которую играет Россия», было также чрезвычайно важно «не допустить новой холодной войны». Ни в коем случае… И если раньше Саркози, за его роль верного союзника США на посту президента Франции в самой Франции часто звали «Саркози-американец», то из Москвы он улетал уже «Саркози-русским».