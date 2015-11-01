Киев, 1 ноября, 2015, 20:46 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел Украины возбудило 478 уголовных дел, связанных с нарушением избирательного законодательства во время местных выборов в стране. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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«Всего в органы внутренних дел поступило 7105 сообщений и заявлений о преступлениях и других событиях, прямо или косвенно связанных с избирательным процессом. По ним начато 478 уголовных производств. Из них 220 непосредственно связаны с нарушением избирательных прав граждан», — отметили в МВД.

Некоторые западные наблюдатели также выразили свое негодование ходом голосования. Так, по словам американского эксперта Роберта Коннолли, власть не смогла обеспечить нормальных условий для голосования на участках в Мариуполе и Одессе, зафиксированы сотни случаев провокаций в Закарпатье и на Сумщине, а во многих регионах агитация проводилась даже в так называемый день тишины, передает портал Ukraina.ru.

Местные выборы прошли 25 октября. Средняя явка составила более 46%. В Мариуполе и Красноармейске голосование было сорвано из-за нарушений при печати бюллетеней.