Анкара, 1 ноября, 2015, 19:43 — ИА Регнум. Партия справедливости и развития (ПСР) лидирует на внеочередных парламентских выборах в Турции, набирая 53% голосов после подсчета 42% бюллетеней. Об этом сообщает CNN Turk.

salihguvenc.com Реджеп Эрдоган на трибуне ПСР

Кемалисты из Республиканской народной партии получают пока 19.8%. Прокурдская Демократическая партия народов — 11.8%, а Партия националистического движения — 10.9%.

Голосование завершено. Избирательные участки закрылись в в 17:00 по мск. В 32 восточных провинциях Турции голосование закончилось в 16:00, так как стартовало на час раньше из-за напряженной политической ситуации.

Напомним, что по итогам выборов 7 июня ПСР осталась лидером гонки по процентам, но не смогла добиться большинства в парламенте (276 мест из 550), чтобы осуществить конституционную реформу — переход от парламентской республики к президентской.